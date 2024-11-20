Какие дизельные авто украинцы покупали в октябре (инфографика) — Finance.ua

Какие дизельные авто украинцы покупали в октябре (инфографика)
В октябре автопарк Украины пополнили около 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями.
Об этом сообщает Укравтопром.
Количество купленных авто на 26% меньше, чем в прошлом году. Из них: 1,5 тыс. ед. новых (+31%) и около 4,2 тыс. ед. б/у, ввезенных из-за границы (-36%).
Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 20% в октябре 2023 г.
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст — 10,5 года.
Напомним, государственной регистрации подлежат все виды транспортных средств. Владелец обязан зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль в течение 10 дней после покупки, таможенного оформления или других обстоятельств.
После прекращения или отмены военного положения владельцы обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) транспортные средства в течение 90 дней.
Временному государственному учету подлежат транспортные средства, которые были принудительно отчуждены или изъяты, а также приобретенные на территории Украины или ввезенные на территорию Украины на законных основаниях в период действия правового режима военного или чрезвычайного положения.
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