Какие данные о компаниях меняют украинские бизнесмены — Finance.ua

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Какие данные о компаниях меняют украинские бизнесмены

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Какие данные о компаниях меняют украинские бизнесмены
Какие данные о компаниях меняют украинские бизнесмены
Более 278 тыс. регистрационных изменений внес бизнес с начала полномасштабного вторжения, по данным Единого госреестра. Из них почти 80% пришлось на 2023 год.
С начала большой войны 41% всех изменений касалось директоров компаний. В 39% случаев речь шла об изменении адреса регистрации бизнеса.
Какие данные о компаниях меняют украинские бизнесмены
В прошлом году зафиксировано 220,9 тыс. регистрационных изменений. Это почти соответствует показателям 2021 года: тогда было 224 тыс. изменений данных в реестрах. В 2022 году их количество сократилось до 57 тыс. Это 20% общего объема регистрационных изменений с начала вторжения.
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На 46% за год стало больше изменений адресов регистрации компании. К началу полномасштабной войны таких изменений было более 68 тыс., а в прошлом году их количество достигло отметки в 100 тыс.
Какие данные о компаниях меняют украинские бизнесмены
В Едином государственном реестре с начала вторжения больше не публикуют открытые данные, поэтому большинство компаний и банков упустили возможность актуализировать базу клиентов. В то же время обновление данных все еще остается обязанностью банков, согласно 65-му постановлению НБУ.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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