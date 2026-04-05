Какие цены на квартиры в Запорожье и Херсоне (весна 2026 года)
В Запорожье ситуация значительно более тревожная, чем в Днепре и Харькове . Это единственный крупный город, где первичный рынок за последний год официально просел на 5% в валюте.
В агентстве «Еврогород» отмечают, что цены на жилье в Запорожье существенно просели — падение составляет от 30% до 60% в зависимости от сегмента.
Несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности, спрос остается живым благодаря местным жителям и жителям области.
Ключевым драйвером рынка стала программа «єВідновлення», на которую приходится около 50% всех сделок.
Средний бюджет таких покупателей составляет до 25 тыс. долларов и нынешние цены в городе вполне позволяют подобрать жилье в пределах этой суммы.
Хотя часть людей возвращается домой, общая тенденция к выезду сохраняется, хотя она уже не носит массовый характер.
Херсон
Что касается Херсона, то здесь рынок первичной недвижимости фактически прекратил существование — данные на картах застройщиков отсутствуют, поскольку новые объекты не возводятся.
Вторичный рынок находится в стагнации: трехкомнатные квартиры, которые на пике в 2023-м стоили почти 50 тыс. долларов, сейчас выставляют за 25 тыс. долларов.
Сегодня в городе можно найти неплохие однокомнатные квартиры всего по 10 тыс. долларов.
