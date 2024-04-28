Какие банки выдали больше всего кредитов предпринимателям по госгарантиям на портфельной основе (инфографика) — Finance.ua

Какие банки выдали больше всего кредитов предпринимателям по госгарантиям на портфельной основе (инфографика) Сегодня 06:07 — Казна и Политика

Какие банки выдали больше всего кредитов предпринимателям по госгарантиям на портфельной основе (инфографика)

Микро-, малый и средний бизнес с декабря 2020 года получил от банков-кредиторов кредитов под государственные гарантии на портфельной основе на 111,8 млрд грн. В марте было выдано кредитов на 3,9 млрд грн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

«В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 35 069 кредитов на общую сумму 111,8 млрд гривен», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 1 апреля 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 18 001 кредит на сумму 63,8 млрд гривен.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 28,9 млрд гривен. Это около 66% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен).

При этом в марте 2024 года заключено 1037 кредитных договоров на сумму более 3,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,1 млрд гривен.

Какие банки выдали больше всего кредитов

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 апреля текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать АО КБ «ПриватБанк»: 11 747 кредитов на общую сумму 19,4 млрд грн, что составляет 55% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

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Вторым по количеству таких кредитов является АО «Ощадбанк»: 2 998 кредитов на 11,6 млрд грн (89% от лимита банка).

«Укргазбанк» замыкает тройку лидеров: 768 кредитов на 8,7 млрд грн (62% от своего лимита).

Наибольший объем кредитов обслуживается в:

Киеве — 2021 кредит на 7,2 млрд грн:

Днепропетровской области — 1419 кредитов на 4,8 млрд грн;

Львовской области — 1612 кредитов на 4,8 млрд грн;

Киевской области — 1168 кредитов на 4,2 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство — 4766 кредитов на общую сумму 28,6 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 7627 кредитов на 16,6 млрд грн;

перерабатывающая промышленность — 2 727 кредитов на 12,5 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1070 кредитов на 2,3 млрд грн;

строительство — 429 кредитов на 1,4 млрд грн.

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