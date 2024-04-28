Какие банки выдали больше всего кредитов предпринимателям по госгарантиям на портфельной основе (инфографика) — Finance.ua
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Какие банки выдали больше всего кредитов предпринимателям по госгарантиям на портфельной основе (инфографика)

Казна и Политика
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Какие банки выдали больше всего кредитов предпринимателям по госгарантиям на портфельной основе (инфографика)
Какие банки выдали больше всего кредитов предпринимателям по госгарантиям на портфельной основе (инфографика)
Микро-, малый и средний бизнес с декабря 2020 года получил от банков-кредиторов кредитов под государственные гарантии на портфельной основе на 111,8 млрд грн. В марте было выдано кредитов на 3,9 млрд грн.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
«В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 35 069 кредитов на общую сумму 111,8 млрд гривен», — говорится в сообщении.
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По состоянию на 1 апреля 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 18 001 кредит на сумму 63,8 млрд гривен.
Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 28,9 млрд гривен. Это около 66% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен).
При этом в марте 2024 года заключено 1037 кредитных договоров на сумму более 3,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,1 млрд гривен.

Какие банки выдали больше всего кредитов

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 апреля текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать АО КБ «ПриватБанк»: 11 747 кредитов на общую сумму 19,4 млрд грн, что составляет 55% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.
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Вторым по количеству таких кредитов является АО «Ощадбанк»: 2 998 кредитов на 11,6 млрд грн (89% от лимита банка).
«Укргазбанк» замыкает тройку лидеров: 768 кредитов на 8,7 млрд грн (62% от своего лимита).
Какие банки выдали больше всего кредитов предпринимателям по госгарантиям на портфельной основе (инфографика)
Наибольший объем кредитов обслуживается в:
  • Киеве — 2021 кредит на 7,2 млрд грн:
  • Днепропетровской области — 1419 кредитов на 4,8 млрд грн;
  • Львовской области — 1612 кредитов на 4,8 млрд грн;
  • Киевской области — 1168 кредитов на 4,2 млрд гривен.
Какие банки выдали больше всего кредитов предпринимателям по госгарантиям на портфельной основе (инфографика)
По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:
  • сельское хозяйство — 4766 кредитов на общую сумму 28,6 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 7627 кредитов на 16,6 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность — 2 727 кредитов на 12,5 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1070 кредитов на 2,3 млрд грн;
  • строительство — 429 кредитов на 1,4 млрд грн.
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По материалам:
Finance.ua
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