Какие банки в Украине самые надежные: в НБУ озвучили оценку — Finance.ua

Какие банки в Украине самые надежные: в НБУ озвучили оценку Сегодня 10:10 — Фондовый рынок

Какие банки в Украине самые надежные: в НБУ озвучили оценку

В Украине из-за полномасштабной войны возник риск невозвращения части кредитов банкам. Это может создать проблемы у определенного количества финансовых учреждений, однако в случае с госбанками угрозы нет, поскольку докапитализацию при необходимости проведет правительство.

Об этом пишет Обозреватель.

Проблему с активами признают и в Национальном банке. Однако это не означает, что системный банк, у которого возникнут проблемы, будут сразу признавать неплатежеспособными. Регулятор разрабатывает программу докапитализации.

«Кто сейчас эмоционально отреагировал на законопроект, вспомните, что мы нашли возможность сохранить свои эмоции в конце февраля-марта. Наши банки выстояли. Понятно, что есть дискуссии по качеству активов. Но по этим вопросам НБУ будет принимать решение после войны, когда мы будем понимать сроки восстановления экономики», — рассказал член Совета НБУ Василий Горбаль.

Он также добавил: если банк принадлежит государству или у государства есть доля в банке, то вопрос докапитализации будет решать правительство. Речь идет о ПриватБанк е, Ощадбанке, Укргазбанке, Укрэксимбанке. Эти учреждения, считает Горбаль, наиболее защищены.

«Если будет потребность капитала, государство будет принимать эти решения без того, чтобы беспокоить вкладчиков», — объясняет Горбаль. Нагнетание ситуации и информации о том, что банки якобы готовят к банкротству, наносит ущерб финансовой системе Украины.

Прежде всего это выгодно россии: создать панику и заставить украинцев поверить, что впереди — банкопад — на руку только агрессору. Однако в то же время следует оценивать и риски. На момент военного положения принят закон, согласно которому весь размер депозита на 100% застрахован Фондом гарантирования вкладов.

Обозреватель По материалам:

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