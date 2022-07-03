Какие автомобили украинцы могут ввозить без пошлины: объяснение правительства — Finance.ua

Какие автомобили украинцы могут ввозить без пошлины: объяснение правительства
Электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без налогов.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью LB.ua.
«В принципе в качестве альтернативы мы оставили абсолютно без налогообложения, без пошлины, без НДС электроавтомобили... Таким образом, электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без каких-либо платежей, уплат налогов. Опять же они могут зарегистрироваться через «Дія», — отметил Шмыгаль.
По его словам, таким способом власти стимулируют и просят граждан переходить на электротранспорт, что значительно лучше и с точки зрения экологии, и с точки зрения наличия больших электроэнергоресурсов.
«Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Поэтому электромобили — это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность», — добавил премьер.
В то же время Шмыгаль подчеркнул, что гуманитарная помощь для фронта в виде пикапов или джипов и дальше не будет облагаться налогом.
«Мы же не запрещаем ввозить гуманитарную помощь для фронта в виде пикапов или джипов, они и дальше не облагаются налогом. То есть если для фронта мы везем дизельный или бензин-автомобиль, он также не подлежит налогообложению ни НДС, ни пошлиной. Он заезжает как гуманитарка. Поэтому все возможности для фронта у нас открыты, как и раньше», — сказал глава правительства.
Справка Finance.ua:
- 1 июля вступил в действие Закон Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению. Следовательно, электрокары освобождены от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации. Не облагают налогом только легковые электромобили. Гибридных авто эта норма не касается.
Зеленая карта на Finance.ua: покупайте онлайн, чтобы не переплачивать на границе 🚙
Поделиться новостью