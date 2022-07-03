Какие автомобили украинцы могут ввозить без пошлины: объяснение правительства — Finance.ua

Какие автомобили украинцы могут ввозить без пошлины: объяснение правительства Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Какие автомобили украинцы могут ввозить без пошлины: объяснение правительства

Электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без налогов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью LB.ua.

«В принципе в качестве альтернативы мы оставили абсолютно без налогообложения, без пошлины, без НДС электроавтомобили... Таким образом, электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без каких-либо платежей, уплат налогов. Опять же они могут зарегистрироваться через «Дія», — отметил Шмыгаль.

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По его словам, таким способом власти стимулируют и просят граждан переходить на электротранспорт, что значительно лучше и с точки зрения экологии, и с точки зрения наличия больших электроэнергоресурсов.

«Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Поэтому электромобили — это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность», — добавил премьер.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что гуманитарная помощь для фронта в виде пикапов или джипов и дальше не будет облагаться налогом.

«Мы же не запрещаем ввозить гуманитарную помощь для фронта в виде пикапов или джипов, они и дальше не облагаются налогом. То есть если для фронта мы везем дизельный или бензин-автомобиль, он также не подлежит налогообложению ни НДС, ни пошлиной. Он заезжает как гуманитарка. Поэтому все возможности для фронта у нас открыты, как и раньше», — сказал глава правительства.

Справка Finance.ua:

1 июля вступил в действие Закон Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению. Следовательно, электрокары освобождены от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации. Не облагают налогом только легковые электромобили. Гибридных авто эта норма не касается.

Укрінформ По материалам:

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