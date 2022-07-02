Назван самый популярный новый автомобиль среди украинцев в июне — Finance.ua

Назван самый популярный новый автомобиль среди украинцев в июне Сегодня 06:25 — Технологии&Авто

В первый месяц лета на украинском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 2,9 тыс. автомобилей. Если сравнивать с маем, то продажи и регистрации новых легковых автомобилей увеличились на 14 процентов.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster, в активе которого 168 регистраций. На украинском рынке кроссовер предлагается с двумя двигателями. Первый — это 1,6-литровый бензиновый мотор Евро-6 мощностью 115 л.с., сочетающийся с 5- или 6-ступенчатой МКПП. Второй — 1,5-литровый дизельный двигатель отдачей 110 лошадиных сил. «Дизель» может работать в связке с механической 6-скоростной трансмиссией, а также с автоматической/роботизированной 6-ступенчатой КПП с двойным сцеплением. Привод может быть передний или полный.

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Цены на Renault Duster начинаются от 528400 грн. Топовая версия обойдется в 659 800 грн.

Бестселлером мая стал кроссовер Toyota RAV-4. В прошлом месяце его купили 136 раз.

Справка Finance.ua:

Украинцы стали отказываться от автомобилей. Как сообщают аналитики Укравтопрома, в мае было зарегистрировано на 67% больше электромобилей, чем в мае 2021 года. В среднем спрос, по данным аналитиков OLX, вырос в три-семь раз.

На электромобили — в 7 раз.

На электросамокаты и гироскутеры — втрое.

На электроскутеры — в 4,7 раза.

Соответственно, по спросу прибавилось и предложений. В конце апреля продавцы предлагали 226 электрокаров и 114 гибридов, а сейчас предложений стало в 3-4 раза больше.

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