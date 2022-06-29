В Украине заканчивается бесплатное растаможивание «евроблях» — Finance.ua

В Украине заканчивается бесплатное растаможивание «евроблях» Сегодня 10:33 — Технологии&Авто

Так называемая «нулевая» растаможка подходит к концу. С начала ее действия в Украину ввезли 211 тыс. автомобилей. В июне количество ввезенного транспорта заметно увеличилось на фоне отмены льгот.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за последние две недели зарегистрировали на украинские номера 48 тыс. автомобилей. Так, если раньше в будние дни границу пересекало 3,2 тыс. евро, то сейчас — около 4,7 тыс.

Напомним, накануне народные депутаты вернули пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что нулевое растаможивание стоило казне 13 миллиардов гривен.

Также отмечалось, что, по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляли около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины.

В скором времени растаможить автомобиль можно будет через приложение «Дія». Это должно помочь искоренить коррупцию на таможне, а также показать реальную стоимость транспорта для регистрации в Украине.

MMR По материалам:

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