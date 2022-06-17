Как живут украинцы в Польше, и сколько готовы вернуться в Украину (инфографика) — Finance.ua

Как живут украинцы в Польше, и сколько готовы вернуться в Украину (инфографика)

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После начала войны в Украине с 24 февраля 2022 по 3 мая 2022 7 миллионов 700 тысяч украинцев вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасного места.

Три миллиона 416 из них прибыли в Польшу с начала войны до 16 мая 2022 года.

Команда научно-исследовательской лаборатории «Междисциплинарная война в Украине» исследовала самые важные проблемы, с которыми сталкиваются украинские беженцы в Польше.

Опрос проводился с помощью компьютерного веб-интервью (CAWI) с 15 апреля по 10 мая. Его распространили в социальных сетях среди украинских беженцев.

Почти половина респондентов (48%) раньше не были в Польше. Остальные посещали Польшу до войны. 43 процента находились в нашей стране кратковременно, 7 процентов остались дольше, а 2 процента прожили в Польше год и дольше.

Жилье

Беженцы обычно сами арендуют квартиры или дома и платят за них (28%) или пользуются жильем, за которое платит кто-нибудь другой (16%). Некоторые живут в польских семьях (17%) или у их родственников из Украины, ранее прибывших в Польшу (12%).

Некоторые живут в помещениях, предоставленных поляками (11 процентов). 8% проживают в номерах, предоставляемых бесплатно в гостиницах и хостелах. 3 процента живут в других типах мест, например, приход, дом пожарного, поликлиника.

Столько же задекларировали проживание в украинской семье (3 процента). 4 человека находятся в спортивных залах или на базаре с матрацами и кроватями.

Возвращение домой

Исследование показывает, что 7% респондентов «хотят быстро вернуться, потому что не выдерживают этой ситуации». 2 процента планируют подать заявление на получение польского гражданства. Только 2 человека хотят подать заявку на получение статуса беженца. 16% респондентов еще не знают, чем они будут заниматься в будущем. Ответ «другие» выбрали 5 процентов респондентов.

Респонденты, которые хотят вернуться в Украину, говорят, что это их дом, семья, страна, родина, что жизнь в Польше дорогая, и нужно учитывать аренду дома или квартиры примерно на год, и что работы нет. Вообще они хотят вернуться в свои дома и к жизни, которые оставили в Украине. — пишут авторы исследования.

Польша является основной страной миграции, которую выбирают люди, бегущие из Украины.

Авторы исследования спросили о причинах такого решения, а респонденты чаще всего отвечали, что здесь у них есть семья, друзья (44 процента), Польша — культурно и языково близкая страна (42 процента), можно быстро адаптироваться.

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Прогрессивная интеграция

Среди респондентов 18 процентов работают в Польше и 71 процент намерены начать работу в ближайшее время.

«Стоит добавить, что почти треть беженцев работают в Украине дистанционно и получают деньги за свою работу (28 процентов)» — подчеркнули авторы исследования.

96 процентов респондентов получили или намерены получить номер PESEL. Три четверти беженцев имеют детей. Из них 70 процентов подали или намерены подать заявление о выплате 500+ пособий.

45 процентов учащихся посещают украинские школы онлайн, дистанционно. 46 процентов посещают польские школы. 45 процентов опрошенных беженцев намерены записать своих детей в польские школы.

Изучение языка

Большинство опрошенных беженцев изучают польский язык самостоятельно (69 процентов). 20% респондентов учатся в фондах и ассоциациях, организующих курсы языков, 12% в университетах, 10% ходят на индивидуальные занятия с частными учителями, 7% учатся в частных языковых школах, 2% в государственных школах. Большинство из них изучают польский язык бесплатно (92 процента).

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