Как зарегистрировать ФЛП онлайн Сегодня 08:01

Зарегистрировать ФЛП можно через "Дію"

Зарегистрировать предпринимательскую деятельность сегодня можно онлайн за несколько минут.

Как отмечают в Минюсте, на 1 января 2026 года в Украине зарегистрировано 1782 тыс. физических лиц-предпринимателей. Данные о них содержатся в Едином государственном реестре, ведущем Министерстве юстиции Украины.

Кто может открыть ФЛП

Право на регистрацию имеют:

лица в возрасте от 16 до 18 лет — по письменному согласию родителей или опекунов;

граждане старше 18 лет с полной гражданской дееспособностью.

Предпринимательскую деятельность можно проводить только после официальной государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

Как зарегистрировать ФЛП онлайн

Благодаря цифровым сервисам открыть ФЛП можно через портал «Дія» — процедура занимает несколько минут и происходит автоматически.

Для этого нужно:

авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина;

заполнить онлайн-заявление;

подписать ее квалифицированной электронной подписью.

После этого заявление автоматически направляется в Единый государственный реестр без участия госрегистратора.

Если при подаче выбрана система налогообложения, эти данные сразу передаются налоговой по месту регистрации или ведения деятельности.

Регистрация, произведенная в автоматическом режиме, считается действием технического администратора реестра. В случае необходимости, ее можно обжаловать через суд или Министерство юстиции.

Как проверить статус

Отследить состояние заявки можно в кабинете гражданина в разделе «Заказанные услуги».

Также сообщение о результате поступит:

на электронную почту;

в кабинет пользователя на портале «Дія».

Ранее мы сообщали , что если ФЛП решил получить новую квалифицированную электронную подпись КЭП, то ему необходимо направить в Государственную налоговую службу уведомление по коду формы F13911(03).

