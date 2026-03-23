Как зарегистрировать ФЛП онлайн
Зарегистрировать предпринимательскую деятельность сегодня можно онлайн за несколько минут.
Как отмечают в Минюсте, на 1 января 2026 года в Украине зарегистрировано 1782 тыс. физических лиц-предпринимателей. Данные о них содержатся в Едином государственном реестре, ведущем Министерстве юстиции Украины.
Кто может открыть ФЛП
Право на регистрацию имеют:
- лица в возрасте от 16 до 18 лет — по письменному согласию родителей или опекунов;
- граждане старше 18 лет с полной гражданской дееспособностью.
Предпринимательскую деятельность можно проводить только после официальной государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
Благодаря цифровым сервисам открыть ФЛП можно через портал «Дія» — процедура занимает несколько минут и происходит автоматически.
Для этого нужно:
- авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина;
- заполнить онлайн-заявление;
- подписать ее квалифицированной электронной подписью.
После этого заявление автоматически направляется в Единый государственный реестр без участия госрегистратора.
Если при подаче выбрана система налогообложения, эти данные сразу передаются налоговой по месту регистрации или ведения деятельности.
Регистрация, произведенная в автоматическом режиме, считается действием технического администратора реестра. В случае необходимости, ее можно обжаловать через суд или Министерство юстиции.
Как проверить статус
Отследить состояние заявки можно в кабинете гражданина в разделе «Заказанные услуги».
Также сообщение о результате поступит:
- на электронную почту;
- в кабинет пользователя на портале «Дія».
Ранее мы сообщали, что если ФЛП решил получить новую квалифицированную электронную подпись КЭП, то ему необходимо направить в Государственную налоговую службу уведомление по коду формы F13911(03).
