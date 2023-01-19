Как закрыть ФЛП во время войны: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как закрыть ФЛП во время войны: пошаговая инструкция Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как закрыть ФЛП во время войны: пошаговая инструкция

В Украине можно закрыть предпринимательскую деятельность во время войны всего за две минуты. Для этого не нужно выходить из дома, однако одного закрытия ФЛП недостаточно.

С началом полномасштабной войны правительство ввело ряд льгот для ФЛП: освободило от уплаты некоторых налогов, таких как уплата ЕСВ и разрешило платить 2% с оборота. Но некоторые прекратили свою предпринимательскую деятельность из-за возникшей потребности в закрытии ФЛП. Как закрыть ФЛП онлайн во время войны, не выходя из дома, и оффлайн через ЦПАУ — рассказываем дальше.

Закрытие ФЛП в «Дія»

Этот способ займет у вас всего 2 минуты. Процесс значительно упростили. Раньше нужно было заполнять 58 полей, теперь — всего 12.

Вам потребуется цифровая электронная подпись. Ее можно сделать в ЦПАУ, ПриватБанке или другом учреждении, аккредитованном для сертификации ключей. Со списком таких учреждений можно ознакомиться на сайте Центрального удостоверяющего органа. Для этого необходимо иметь паспорт, идентификационный код и заполнить регистрационную карту. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

Заполните онлайн-форму для получения услуги. Вся важная информация уже хранится в системе — вы должны только проверить правильность и подписать заявление с помощью вашей электронной подписи, говорится на сайте «Дія».

Подписанное заявление будет автоматически отправлено в регистратор, информация о закрытии будет также направлена в налоговую службу.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии ФЛП появится в кабинете. Также его отправляют по электронной почте.



О чем следует помнить

Закрыть ФЛП можно только при условии, что вы уплатили все налоги, даже за месяц, когда закрываете. В государственной фискальной службе нужно узнать, есть ли у вас непогашенные налоги, и заплатить, если таковые имеются. Только тогда вас снимут с учета в Центре обслуживания налогоплательщиков по месту регистрации. В «Дія» объясняют, как это происходит.

Заметим, что в связи с военным положением ФЛП может не платить ЕСВ, однако в таком случае ему не будет начисляться страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. Также сейчас действует льгота с уплатой 2% налога от дохода, которую планируется отменить весной этого года. Решение уже согласовано на уровне Минфина и МВФ.

Для ФЛП на упрощенной системе

Вы должны заплатить единый налог за месяц, в котором закрыли ФЛП, или за квартал, если были в 3 группе единого налога.

После уплаты следует подать декларацию плательщика единого налога за квартал, в котором была закрыта ФЛП (например, если вы прекратили деятельность ФЛП в мае, следует подать декларацию за II квартал). Подать декларацию можно в течение 40 дней после окончания квартала.

Для ФЛП на общей системе

Вы должны подать ликвидационную отчетность об имущественном положении и доходах в течение 30 дней после закрытия ФЛП. Эта отчетность подается за период с начала года до дня, когда вы закрыли ФЛП.

В течение 10 дней после подачи отчетности вы должны заплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Это все можно сделать онлайн в Кабинете налогоплательщика.

Кроме уплаты налогов и подачи отчетности важно:

Если у вас есть лицензия (например, на продажу алкоголя или сигарет) — ее следует аннулировать.

После прекращения деятельности необходимо также закрыть все банковские счета ФЛП.

Как закрыть ФЛП офлайн лично

Вам понадобится номер налогоплательщика (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — РНУКНП).

Заявление следует подать в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Услуга бесплатная.

Для этого заполните и подпишите заявление, загрузив его форму — здесь.

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«Спящие» ФЛП же часто зарегистрированы далекр от нынешнего места жительства или пребывания собственно предпринимателя. Здесь возможен вариант — заверить подпись на заявлении у нотариуса и отправить документ госрегистратору письмом с уведомлением о вручении. Для этого требуется точный адрес подразделения налоговой и определенное количество денег для оплаты услуг нотариуса.

После этого нужно будет выполнить все те шаги, что и онлайн-способом: заплатить все налоги и долги, подать отчетность, сняться с учета в налоговой, аннулировать лицензии, если таковые есть, и закрыть банковский счет.

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Телеканал 24 По материалам:

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