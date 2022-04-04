Как заказать и получить карту monobank в Европе: стоимость и сроки доставки — Finance.ua

Как заказать и получить карту monobank в Европе: стоимость и сроки доставки

Сегодня 10:00 — Финтех и Карты

Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский: «Мы доставляем карты по Европе».

Если вы уехали за границу и вам нужно сделать перевыпуск, заказать карту другу или даже открыть счет в monobank, вы можете заказать доставку карты по Европе через службу поддержки.

В течение 5 рабочих дней карта будет у вас.

Стоимость доставки :

По Польше 10 злотых.

По Европе 20 злотых.

Гороховский также отметил, что мощности по отправке пока не очень велики, поэтому могут быть задержки.

Справка Finance.ua:

Напомним, monobank разработал необычные карты . «Мы разработали несколько патриотических дизайнов для карты в Apple/Google Pay. Измените скин в настройках карты. Слава Украине!» — написал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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