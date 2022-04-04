Как заказать и получить карту monobank в Европе: стоимость и сроки доставки — Finance.ua

Как заказать и получить карту monobank в Европе: стоимость и сроки доставки
Сегодня 10:00 — Финтех и Карты Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский: «Мы доставляем карты по Европе».
Если вы уехали за границу и вам нужно сделать перевыпуск, заказать карту другу или даже открыть счет в monobank, вы можете заказать доставку карты по Европе через службу поддержки.
В течение 5 рабочих дней карта будет у вас.
Стоимость доставки :
Гороховский также отметил, что мощности по отправке пока не очень велики, поэтому могут быть задержки.
Справка Finance.ua:
Напомним, monobank разработал необычные карты. «Мы разработали несколько патриотических дизайнов для карты в Apple/Google Pay. Измените скин в настройках карты. Слава Украине!» — написал он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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