Как заказать и получить карту monobank в Европе: стоимость и сроки доставки — Finance.ua
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Как заказать и получить карту monobank в Европе: стоимость и сроки доставки

Сегодня 10:00Финтех и Карты
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Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский: «Мы доставляем карты по Европе».
Если вы уехали за границу и вам нужно сделать перевыпуск, заказать карту другу или даже открыть счет в monobank, вы можете заказать доставку карты по Европе через службу поддержки.
В течение 5 рабочих дней карта будет у вас.
Стоимость доставки :
  • По Польше 10 злотых.
  • По Европе 20 злотых.
Гороховский также отметил, что мощности по отправке пока не очень велики, поэтому могут быть задержки.

Справка Finance.ua:

Напомним, monobank разработал необычные карты. «Мы разработали несколько патриотических дизайнов для карты в Apple/Google Pay. Измените скин в настройках карты. Слава Украине!» — написал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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