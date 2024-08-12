Как за полгода росли депозитные портфели банков (инфографика) — Finance.ua

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Как за полгода росли депозитные портфели банков (инфографика)

Кредит&Депозит
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Как за полгода росли депозитные портфели банков (инфографика)
Как за полгода росли депозитные портфели банков (инфографика)
По свежим данным НБУ, в июне первые два места среди финучреждений с крупнейшими депозитными портфелями удерживали ПриватБанк (490,83 млрд грн) и Ощадбанк (201,4 млрд грн). Среди лидеров также Универсал Банк (92,13 млрд грн) и ПУМБ (57,25 млрд грн), пишет Минфин.
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Как за полгода росли депозитные портфели банков (инфографика)
У малых банков ситуация противоположная. Многие из них в первом полугодии столкнулись с утечкой денег, хотя эти объемы не слишком велики. Пытаясь привлечь вкладчиков, малые банки пытаются удерживать относительно высокие ставки по депозитам и активно проводят акции с повышенными процентами.
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Например, банки активно практикуют специальные предложения по открытию депозитов, приуроченные к «Дню рождения» финучреждения или другим знаменательным датам. Сейчас такую ​​акцию проводит один из участников нашего обзора — Поликомбанк. С 12 августа подобную акцию будет проводить Бизнесбанк, предложивший 15% для гривневых депозитов сроком на 184 и 370 дней с гибкими выплатами.
Кристаллбанк предлагает увеличенные проценты по одному из своих депозитов: «Доходный с пополнением». Эта программа лояльности, в частности, распространяется на клиентов нескольких целевых групп: военнослужащих, членов их семей и пенсионеров.
В Индустриалбанке обещают бонусы при оформлении депозитов онлайн.
В РВС Банке предлагают гривневый депозит «Коммунальный», позволяющий покрыть расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет банка, как бонус.
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Ранее мы писали, что август может стать одним из знаковых месяцев для формирования гривневых депозитов. Банки берут курс на долговременные предложения. Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. Так, по итогам августа средние ставки на вклады от 3 месяцев до 6 месяцев сократятся на 1−3 процентных показателя и составят 12% годовых. Вклады продолжительностью 1 — 2,5 года будут иметь наибольшую доходность — до 15% годовых (от 12 — 14% годовых на депозиты от 9 месяцев до 1 года).
Напомним, в июне впервые за долгое время произошло сокращение объемов и доли гривневых срочных депозитов в банковской системе, несмотря на сохранение положительных ставок в реальном измерении. «Подобные тенденции наблюдались и на рынке ОВГЗ: интерес к государственным облигациям со стороны физических лиц несколько снизился, роловер июньских погашений был неполным, а инвесторы больше сосредотачивались на ценных бумагах с короткими сроками погашения», — заявил один из членов КМП.
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Справка Finance.ua:

  • Гривневые депозиты могут стать более привлекательными во втором полугодии. Постоянное снижение учетной ставки НБУ снижает выгодность банковских вкладов в гривне. Однако во втором полугодии ситуация может измениться, и депозиты в национальной валюте могут стать более привлекательными, чем прежде. Такой прогноз предоставил глава банка «Глобус» Сергей Мамедов.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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