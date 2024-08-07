Украинцы стали терять интерес к гривневым активам — Finance.ua

Украинцы стали терять интерес к гривневым активам Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Украинцы стали терять интерес к гривневым активам

В июне впервые за долгое время произошло сокращение объемов и доли гривневых срочных депозитов в банковской системе, несмотря на сохранение положительных ставок в реальном измерении.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по итогам дискуссии членов Комитета по монетарной политике.

«Подобные тенденции наблюдались и на рынке ОВГЗ: интерес к государственным облигациям со стороны физических лиц несколько снизился, роловер июньских погашений был неполным, а инвесторы больше сосредотачивались на ценных бумагах с короткими сроками погашения», — заявил один из членов КМП.

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В то же время, добавил он, спрос на валюту вырос.

«Это усилило давление на курс гривны и привело к определенной нервозности экономических агентов. В результате НБУ пришлось успокаивать рынок как валютными, так и вербальными интервенциями. В таких условиях дальнейшее смягчение монетарной политики может отрицательно сказаться на ожиданиях, закрепить тенденцию к снижению интереса к гривневым активам и провоцировать дополнительный спрос на валюту. Следовательно, НБУ целесообразно приостановить цикл снижения учетной ставки и активнее применять меры по поддержанию устойчивости валютного рынка», — отметил он.

Другой участник дискуссии добавил, что нейтральный уровень реальной ставки в 2016—2019 годах оценивался НБУ на уровне 3−4%.

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«Поэтому при текущих условиях (высоких военных рисков) реальный уровень учетной ставки на уровне 5−6% не избыточный. Напротив, постепенное снижение интереса к сбережениям в гривне, оживление кредитования и рост спроса на иностранную валюту свидетельствуют, что, несмотря на сохранение высокого уровня учетной ставки, монетарные условия приобретают стимулирующее влияние по депозитному, кредитному и курсовому каналам монетарной трансмиссии. Это означает, что привлекательность гривны близка к маржинальному уровню, и поэтому пауза в смягчении процентной политики вполне оправданна», — отметил он.

Два других члена КМП отрицали определение текущей привлекательности гривневых активов как маржинальной. «Реальные ставки по гривневым активам и далее с достаточно высокой премией превышают как текущий, так и ожидаемый уровни инфляции», — утверждают они.

Два других члена КМП отметили, что охлаждение интереса к гривневым сбережениям — ситуативно. Оно связано, прежде всего, с психологическими факторами из-за временного ослабления курса гривны и определенного ухудшения курсовых ожиданий.

«В то же время реальные ставки по гривневым активам, по мнению этих участников дискуссии, и далее с достаточно высокой премией превышают как текущий, так и ожидаемый уровни инфляции», — пишет пресс-служба НБУ.

Несколько участников дискуссии отметили, что привлекательность гривны не является бинарным понятием.

«Она меняется постепенно, в зависимости от того, как меняются номинальные ставки, ожидания и как инвесторы переоценивают премию за риск. Уровень последней в условиях полномасштабного вторжения явно довольно высок, поэтому для сохранения интереса к гривневым инструментам их реальная доходность должна быть достаточно высокой», — объяснили они.

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