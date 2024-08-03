Гривневые депозиты могут стать более привлекательными во втором полугодии: прогноз банкира — Finance.ua
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Гривневые депозиты могут стать более привлекательными во втором полугодии: прогноз банкира

Кредит&Депозит
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Гривневые депозиты могут стать более привлекательными во втором полугодии: прогноз банкира
Гривневые депозиты могут стать более привлекательными во втором полугодии: прогноз банкира, www.freepik.com
Постоянное снижение учетной ставки НБУ снижает выгодность банковских вкладов в гривне. Однако во втором полугодии ситуация может измениться, и депозиты в национальной валюте могут стать более привлекательными, чем раньше.
Такой прогноз предоставил глава банка «Глобус» Сергей Мамедов в комментарии «Телеграфу».

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По его словам, во втором полугодии банки будут активно развивать депозитные программы с особым акцентом на более длительные по времени вклады — от 1 года до 2,5 лет.
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Именно по таким депозитам банки предлагают наибольшие ставки доходности, достигающие 15% годовых.
По расчетам эксперта, по сравнению с первым полугодием к концу 2024-го объем новых депозитных вкладов может возрасти в пределах 5−7%, что можно считать хорошим результатом на фоне инфляционных процессов.
Однако он предупредил, что до конца года размер чистой прибыли по вкладам в национальной валюте в зависимости от срока размещения может снизиться до 4−5%.
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«Ожидается, что, несмотря на достаточно „оживленную“ инфляцию, количество новых вкладов будет постепенно возрастать. Главная причина — для большинства граждан именно гривневые вклады являются наиболее приемлемой возможностью не только сохранить собственные сбережения от обесценения, но и получить чистую прибыль, которая, к слову, почти в 2−2,5 раза выше прибыли вкладов в долларах или евро», — подчеркнул Сергей Мамедов.
Напомним, по данным ежеквартального опроса о банковском фондировании, объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно вырос, и банки ожидают его дальнейшего роста в следующем квартале.
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По материалам:
Телеграф
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