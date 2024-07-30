Что будет с депозитами в августе — мнение банкира Сегодня 08:02 — Кредит&Депозит

Что будет с депозитами в августе — мнение банкира, freepik.com

Август может стать одним из знаковых месяцев для формирования гривневых депозитов. Банки берут курс на долговременные предложения.

Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу.

«Так по итогам августа средние ставки на вклады от 3 месяцев до 6 месяцев сократятся на 1 — 3 процентных показателя и составят 12% годовых. Вклады продолжительностью 1 — 2,5 года будут иметь наибольшую доходность — до 15% годовых (от 12 — 14% годовых на депозиты от 9 месяцев до 1 года), — заявил Замотаев.

Также существует ряд объективных экономических факторов, которые могут сотразиться на динамике открытия новых вкладов:

ускорение инфляции до 5 — 6%;

возобновление процесса девальвации гривны;

постепенный, но неуклонный рост валютных курсов к новым «коридорам» в 41−42 гривен за доллар и 44−47 гривен за евро.

«В условиях, когда ежемесячные темпы роста новых вкладчиков сократились с 5% в январе до 1% в июле, может усилиться конкуренция между банками: каждый активный „депозитный игрок“ попытается вынести на рынок принципиально новый продукт с улучшенными условиями для клиента (например, стартовый „бонус“ за открытие вклада в размере до 1% к базовым ставкам доходности)», — сказал он.

Также будет продолжаться процесс медленного снижения доходности вкладов в валюте, что положительно отразится на интересе граждан к гривневым вкладам (в настоящее время средние ставки по депозитам в долларах сократились до 1,5% годовых, а в евро — до 1,3 — 1,1% годовых).

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Также Замотаев прогнозирует появление новой тенденции на рынке.

«Следует выделить временную тенденцию „выжидания“ — когда потенциальные вкладчики, внимательно следя за ситуацией в экономике, на валютном рынке и на поле боя, принимают принципиальное решение отсрочить открытие депозитного вклада», — добавил банк.

По его мнению, лучший стимул для привлечения новых клиентов — это понятная экономическая ситуация в стране. Но кроме этого добавляются военные риски — психологическая неопределенность, страхи материальных потерь, риски, связанные со здоровьем и жизнью. Поэтому состояние «ожидания» можно считать объективным.

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Телеканал 24 По материалам:

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