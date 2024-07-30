Что будет с депозитами в августе — мнение банкира
Август может стать одним из знаковых месяцев для формирования гривневых депозитов. Банки берут курс на долговременные предложения.
Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу.
«Так по итогам августа средние ставки на вклады от 3 месяцев до 6 месяцев сократятся на 1 — 3 процентных показателя и составят 12% годовых. Вклады продолжительностью 1 — 2,5 года будут иметь наибольшую доходность — до 15% годовых (от 12 — 14% годовых на депозиты от 9 месяцев до 1 года), — заявил Замотаев.
Также существует ряд объективных экономических факторов, которые могут сотразиться на динамике открытия новых вкладов:
- ускорение инфляции до 5 — 6%;
- возобновление процесса девальвации гривны;
- постепенный, но неуклонный рост валютных курсов к новым «коридорам» в 41−42 гривен за доллар и 44−47 гривен за евро.
«В условиях, когда ежемесячные темпы роста новых вкладчиков сократились с 5% в январе до 1% в июле, может усилиться конкуренция между банками: каждый активный „депозитный игрок“ попытается вынести на рынок принципиально новый продукт с улучшенными условиями для клиента (например, стартовый „бонус“ за открытие вклада в размере до 1% к базовым ставкам доходности)», — сказал он.
Также будет продолжаться процесс медленного снижения доходности вкладов в валюте, что положительно отразится на интересе граждан к гривневым вкладам (в настоящее время средние ставки по депозитам в долларах сократились до 1,5% годовых, а в евро — до 1,3 — 1,1% годовых).
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Также Замотаев прогнозирует появление новой тенденции на рынке.
«Следует выделить временную тенденцию „выжидания“ — когда потенциальные вкладчики, внимательно следя за ситуацией в экономике, на валютном рынке и на поле боя, принимают принципиальное решение отсрочить открытие депозитного вклада», — добавил банк.
По его мнению, лучший стимул для привлечения новых клиентов — это понятная экономическая ситуация в стране. Но кроме этого добавляются военные риски — психологическая неопределенность, страхи материальных потерь, риски, связанные со здоровьем и жизнью. Поэтому состояние «ожидания» можно считать объективным.
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