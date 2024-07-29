Население и бизнес увеличивают объем средств в банках. Финучреждения ожидают и дальнейшего роста — Finance.ua

Население и бизнес увеличивают объем средств в банках. Финучреждения ожидают и дальнейшего роста Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

Население и бизнес увеличивают объем средств в банках. Финучреждения ожидают и дальнейшего роста, unsplash.com

Объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно возрос, и банки ожидают его дальнейшего роста в следующем квартале.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании

Во ІІ квартале вырос объем средств как домохозяйств и корпораций, так и оптового фондирования, последнего — третий квартал подряд преимущественно в отдельных крупных банках.

Ожидания банков

Финучреждения ожидают дальнейшего роста объема средств населения и бизнеса в ІІІ квартале, объем оптового фондирования, по их мнению, несколько уменьшится.

Получить оптовое фондирование, в частности, финансирование для проектов восстановления от ЕС и международных финансовых организаций, надеются отдельные крупные финучреждения уже в ІІІ квартале.

График: НБУ

Средняя стоимость фондирования

Средняя стоимость фондирования во ІІ квартале снижалась четвертый квартал подряд. О снижении стоимости сообщила самая большая за всю историю опросов со ІІ квартала 2021 года доля респондентов. Стоимость оптовых привлечений также несколько уменьшилась впервые за три квартала.

Дальнейшего снижения стоимости депозитов для домохозяйств и корпораций и стоимости оптового фондирования в ІІІ квартале ожидают почти все банки.

Доля фондирования в валюте во ІІ квартале снизилась. Значительная часть респондентов ожидает продолжения такого тренда в ІІІ квартале.

Срочность фондирования несколько сокращалась третий квартал подряд, в то же время во ІІ квартале об этом сообщило меньшее количество финучреждений. По оценкам банков, такая тенденция будет продолжаться и в последующие 12 месяцев.

Общий объем капитала банков

Общий объем капитала банков за последние 12 месяцев увеличился, отметили около 90% респондентов. Три четверти опрошенных ожидают сохранения такой тенденции в следующие 12 месяцев.

Доходность остается определяющим фактором увеличения объема капитала в ближайшем будущем с ІІІ квартала 2022 года.

О снижении стоимости капитала за последние 12 месяцев респонденты сообщили третий квартал подряд. Банки ожидают уменьшения стоимости капитала и дальше.

График: НБУ



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