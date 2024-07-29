Почти 1,3 трлн грн: в какой валюте украинцы держат деньги в банках (инфографика) — Finance.ua
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Почти 1,3 трлн грн: в какой валюте украинцы держат деньги в банках (инфографика)

Кредит&Депозит
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Почти 1,3 трлн грн: в какой валюте украинцы держат деньги в банках (инфографика)
Почти 1,3 трлн грн: в какой валюте украинцы держат деньги в банках (инфографика)
Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, по состоянию на 1 июля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 295,0 млрд грн, что на 28,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.
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За I полугодие 2024 г. общий прирост вкладов граждан составил 60,2 млрд грн, из которых 30,7 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).
Почти 1,3 трлн грн: в какой валюте украинцы держат деньги в банках (инфографика)
Среди вкладов физических лиц 64,9% составляют остатки в национальной валюте, 35,1% - в иностранной валюте (в начале года — 64,5% и 35,5% соответственно).
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Доля ФЛП

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 июля 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 143,1 млрд грн (11,0% от общей суммы вкладов). Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Справка Finance.ua:

  • Правление Национального банка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.
  • В июле в секторе банковских депозитов не предвидятся существенные изменения. В течение всего месяца сохраняется тенденция роста долгосрочных вкладов. Об этом рассказал банкир Дмитрий Замотаев. По словам банкира, снижение «веса» гривны по отношению к доллару на 4% в апреле-мае почти не повлияло на сегмент валютных вкладов. На начало июля средние ставки по депозитам в долларах остались почти неизменными на уровне 1,8% годовых.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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