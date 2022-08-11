Как за год изменились цены на мясо — Finance.ua

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Как за год изменились цены на мясо

Личные финансы
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Как за год изменились цены на мясо
Как за год изменились цены на мясо, www.freepik.com
В течение года подорожали все виды мяса. Больше всего возросла цена на куриную печень, тушку индейки и ребра говядины.
Об этом свидетельствует анализ цен, проведенный сервисом доставки продуктов Zakaz.ua.
По сообщениям Государственной службы статистики Украины, индекс потребительских цен и инфляция продолжают расти. В частности это касается мясных продуктов, ведь из-за войны сельское хозяйство также понесло немалые потери.

Цены на курятину

Наибольшей популярностью среди украинцев пользуется курятина, которая встречается в каждой 3-й корзине онлайн-покупателя. Стоимость свежего куриного филе за год в украинских супермаркетах выросла на 18%.
В августе 2021 года цена на полках ритейлеров в среднем составляла 120 грн/кг, тогда как в этом году она подскочила до 142 грн/кг.
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Больше всего подорожала куриная печень — на 51%. Куриные голени в 2021 году в среднем стоили 60,8 грн/кг, сейчас — 69 грн/кг. Крылья стоят 77 грн/кг, что на 12% дороже прошлогодней цены. Кроме того, существенно возросла стоимость четверти курицы — до 73,4 грн/кг, что дороже на 33%. Купить фарш из курятины и приготовить котлеты сейчас обойдется дороже на 20%, чем за аналогичный период прошлого года.
Стоит отметить, что украинцам сегодня выгоднее покупать целую тушку курицы. Как ни странно, по сравнению с прошлогодней ценой ее стоимость выросла всего на 3%.
Также незначительное подорожание наблюдается на куриные бедра, которые стоят в среднем 98 грн/кг, они выросли в цене всего на 2%.

Цены на свинину

Также за год существенно поднялись цены на свежую охлажденную свинину. Больше всего подорожала свиная рулька с костью — на 37%. В этом году на полках супермаркетов ее цена в среднем составляет 95,9 грн/кг, в то время как в августе 2021 года была 70 грн/кг. Так что приготовить студень в этом году будет дороже.
Свиная грудинка в прошлом году стоила 98 грн/кг, сейчас — 129 грн/кг. Фарш и ребра подорожали на 24%, бедренная часть без кости — на 29% (148,9 грн/кг), вырезка — на 14% (189,9 грн/кг), гуляш — на 17% (139 грн/кг), лопатка — на 12% (129 грн/кг), а корейка без кости — на 10% (169 грн/кг).
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Зарубежные поставки стали основной причиной увеличения стоимости свинины. В июне 2022 года Украина импортировала мяса почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшими странами-экспортерами свинины в Украине стали Польша, Дания и Нидерланды. Кроме того, сократилось внутреннее промышленное предложение этого продукта в связи с тем, что производители восточного и южного регионов вынуждены были временно покинуть рынок. Эксперты сельского хозяйства прогнозируют, что в ближайшее время цены на свинину, как и на другие виды продуктов, и дальше будут расти из-за высокой инфляции.

Цены на говядину

В течение года больше всего подскочила цена на ребра — на 45%. Также значительно подорожала свежая грудка говядины. В августе 2021 года она стоила 107 грн/кг, в то время как сейчас цена составляет 145 грн/кг. Печень подскочила в цене на 20% (96 грн/кг), фарш — на 33% (199,9 грн/кг), ошеек — на 11% (219 грн/кг), антрекот — на 9% (250 грн/кг).
Менее всего изменилась цена на говяжий балык, всего на 2%. Также несущественно подорожал стейк из надкостницы — на 6% (260 грн/кг) и гуляш — на 7% (299 грн/кг).

Цены на диетическое мясо

Больше всего выросли цены на птицу. Стоимость тушки индюка подскочила на 49%. Сейчас она стоит 164 грн/кг, в то время как прошлогодняя цена была 110 грн/кг. Стоимость филе индейки выросла на 22%, а голени — на 16%. Целая тушка утки стоит 158 грн/кг, что на 32% больше, чем в прошлом году. Перепелиная тушка обойдется в 197,9 грн/кг, тогда как в августе 2021 года стоила 160 грн/кг.
В этом году ошеек баранины стоит 210 грн/кг, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Цена на вырезку баранины выросла незначительно, всего на 6%.
Приготовить диетическое блюдо из кролика к столу в этом году будет на 8% дороже. Целая тушка сейчас стоит 282 грн/кг, в то время как в прошлом году цена составляла 260 грн за килограмм.
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По материалам:
Finance.ua
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