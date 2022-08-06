Как изменятся цены на продукты к концу года — прогноз Сегодня 07:28 — Аграрный рынок

Как изменятся цены на продукты к концу года — прогноз

Цены на продукты питания в ближайшее время будут расти. Но вот сезонные овощи и фрукты к концу августа-началу сентября будут дешеветь.

Такой прогноз дал член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телемарафона.

По словам эксперта, цены на хлеб, молоко и мясо до конца 2022 года будут расти. А вот сезонные овощи и фрукты будут опускаться в цене.

«Все, что сезонное, будет дешеветь. Однозначно овощи будут дешеветь по сравнению с прошлым месяцем. Также удешевление будет, наверное, и в первой декаде сентября», — подчеркнул Пендзин.

После открытия украинских портов, по мнению эксперта, могут подняться цены на популярные пищевые продукты.

«В целом, как только откроются порты и уедет зерно, мы увидим небольшой рост цен на зерно внутри страны, то есть — это объективный процесс, который обусловит небольшой рост цен на хлеб, молоко и мясо», — считает Олег Пендзин.

По прогнозу эксперта, в целом к концу этого года следует ожидать повышения цен на продукты питания в среднем еще на 10-15%.

Читайте также Какие продукты активно покупают украинцы во время войны

А вот руководитель Ассоциации «Мясной отрасли» Николай Бабенко объяснил, что цены на мясную продукцию напрямую связаны с ценами на зерновые — а это корм для животных. Зерновые сейчас немного упали в цене и по логике, цены на мясо должны были упасть.

Однако свинина по сравнению с довоенным временем выросла в цене на 50%. И свинина — это тот вид мяса, который формирует цены на другие виды мяса.

По словам Бабенко, сейчас ситуация сложилась неблагоприятная для потребителей, потому что появился дефицит сырья — из-за дефицита свиней. И именно это привело к росту цен.

Дефицит в третьем квартале составил уже 30-40%, а к концу года прогнозируется дефицит до 50%. А при повышенном спросе, падении предложений и девальвации гривны следует ожидать повышения цен на свинину и сало.

До войны килограмм мяса стоил около 100 гривен, сейчас ценники выросли уже до 150 гривен, и к концу года цена еще может возрасти.

Также эксперты отметили, что цены на помидоры, томатную пасту и сок снижаться не будут, так как основная продукция уходила из южных областей страны. Но дефицита ожидать не стоит — часть этой продукции будет заменяться импортом.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.