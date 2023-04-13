Как выросла стоимость пасхальной корзины в 2023 (инфографика) — Finance.ua

Как выросла стоимость пасхальной корзины в 2023 (инфографика)
В этом году стоимость пасхальной корзины составляет 797 гривен — это на 29,5% больше, чем в прошлом.
Яйца подорожали на 134,7%, далее по шкале подорожания — мясо (+29,86%), кулич (+26,08%) и алкоголь (+4,27%).
Стоимость кулича на инфографике отражает затраты на его приготовление дома из следующих ингредиентов: мука, молоко, сливочное масло, яйца, сахар.
Справка Finance.ua:
- Как ранее сообщал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в этом году рост цен на продукты пасхальной корзины ожидается на уровне 10%. В частности, по словам эксперта, на мясо и яйца стоит ожидать повышения цен на 5-7%, сыр — на 3-5%;
- в пасхальные дни Новая почта будет работать по обычному графику;
- в предпраздничную неделю перед Пасхой наличный курс доллара и евро в Украине может несколько снизиться.
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