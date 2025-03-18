Как вырастут цены в Украине: прогноз аналитиков, банкиров и населения — Finance.ua

Как вырастут цены в Украине: прогноз аналитиков, банкиров и населения Сегодня 10:03

Как вырастут цены в Украине: прогноз аналитиков, банкиров и населения

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают замедления роста цен в Украине в ближайший год после того, как в феврале инфляция достигла 13,4%.

Об этом сообщает НБУ.

Финансовые аналитики в феврале 2025 года сохранили прогноз по инфляции на уровне 7,8% в течение ближайших 12 месяцев.

Инфляционные ожидания населения улучшаются второй месяц подряд. Население в феврале ожидало инфляцию в 9,9% после 11,0% в январе и 11,3% в декабре.

Банкиры в январе ждали инфляцию на уровне 9,0%. Прогноз улучшен по сравнению с октябрем прошлого года (9,2%).

Руководители предприятий прогнозируют инфляцию на уровне 10,3% (прогноз за ноябрь).

Прогнозы правительства и НБУ

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в феврале 2025 г. выросли на 0,8%. Годовая инфляция ускорилась до 13,4%.

Напомним, в январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т. ч. из-за диспропорций на рынке труда.

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Инфляция достигнет своего пика во II квартале и с середины года начнет снижаться. По прогнозу НБУ, инфляция достигнет 14,3% в конце I квартала, а уже в конце II квартала будет 13,6%, в конце III квартала — 12%, в конце IV квартала — 8,4%.

Как заявили Минэкономики, главной причиной ускорения роста цен на Украине было повышение тарифов на электроэнергию после российских атак. Дополнительным фактором был плохой урожай в 2024 году.

Как отметили в министерстве, в целом в течение 2024 года ценовая динамика была приемлемой, и «ускорение инфляции до 12% годовых в конце года было лишь вопросом времени, учитывая, что война продолжается и наносит колоссальный ущерб экономике».

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