Как ситуация на валютном рынке повлияет на цены в Украине — Finance.ua

Как ситуация на валютном рынке повлияет на цены в Украине Сегодня 08:00 — Валюта

Как ситуация на валютном рынке повлияет на цены в Украине

Стабилизация на валютном рынке приведет к замедлению инфляции в Украине. У НБУ достаточно резервов, чтобы поддерживать устойчивость валютного рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике ( КМП ) НБУ 5 марта, в ходе которого было поддержано решение повысить учетную ставку до 15,5%.

Один из участников дискуссии отметил, что стабилизация курсовой динамики, вероятно, уменьшит давление курсового фактора на цены. Это будет происходить как напрямую (через товары со значительной долей импорта в стоимости конечной продукции и сырье для нее и через товары с высокой зависимостью от внешних цен), так и по каналу ожиданий.

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По его мнению, все это уменьшает потребность в более ощутимом повышении учетной ставки. Он выступал за повышение ставки до 15%.

Он заявил, что в пользу более умеренного повышения учетной ставки может быть и стабилизация ситуации на валютном рынке и высокая способность НБУ поддерживать его устойчивость. Текущий объем международных резервов остается значительным, к тому же возросла вероятность получения в текущем году таких объемов внешнего финансирования, которые будут больше, чем предполагалось в январском макропрогнозе.

«Двусторонние курсовые колебания и сохранение высокого уровня международных резервов оказывают положительное влияние на курсовые и инфляционные ожидания и доверие к гривневым инструментам», — говорится в сообщении.

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Так, несмотря на значительные объемы погашений, в январе-феврале сохранялся положительный прирост гривневых ОВГЗ в портфеле физических лиц. Приток средств в срочные депозиты населения также сохранялся даже в сезонно скорректированном измерении. Это способствовало существенному снижению спроса населения на наличную и безналичную иностранную валюту — до менее 1 млрд долларов.

Напомним, курс доллара в Украине падал два месяца подряд — в январе и феврале 2025 года после роста более чем на 10% в прошлом году.

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В 2014 году инфляция подскочила до 12%. Инфляция в Украине в феврале достигла 13,4% в годовом исчислении, но рост цен за месяц замедлился до 0,8%.

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