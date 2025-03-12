Евро подскочил к доллару после согласия Украины на месячное прекращение огня — Finance.ua
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Евро подскочил к доллару после согласия Украины на месячное прекращение огня

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Евро подскочил к доллару после согласия Украины на месячное прекращение огня
Евро подскочил к доллару после согласия Украины на месячное прекращение огня
Евро достиг пятимесячного максимума на фоне готовности Украины согласиться на месячное прекращение огня. Курс евро — 1,0947 к доллару.
Об этом сообщает Reuters.
США заявили, что возобновят военную помощь и обмен разведданными с Украиной после того, как Киев заявил, что примет предложение США о прекращении огня, хотя россия пока не отреагировала.
Президент Дональд Трамп пригрозил, а затем отказался от удвоения таможенных тарифов на сталь и алюминий для Канады до 50% после того, как провинция Онтарио приостановила планы по введению надбавки на экспортируемую в США электроэнергию.
В последнее время акции пережили самую сильную распродажу за последние месяцы, поскольку трейдеры опасаются, что тарифы и политическая неопределенность нанесут ущерб экономическому росту США.
Диспут о тарифах ударил по акциям, при этом индекс S&P 500 потерял впечатляющие 4 триллиона долларов рыночной стоимости с недавнего пика, достигнутого в прошлом месяце.
Трамп защищал свои тарифные меры во время встречи 11 марта с руководителями крупнейших компаний США и сказал, что их можно увеличить. Президент-республиканец пообщался с примерно 100 руководителями на очередной встрече Делового круглого стола, в которой приняли участие руководители Apple, JPMorgan Chase и Walmart.
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По материалам:
РБК-Україна
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