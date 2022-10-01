Как восстановить свидетельство о рождении и о смерти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как восстановить свидетельство о рождении и о смерти

Личные финансы
39
Как восстановить свидетельство о рождении и о смерти
Как восстановить свидетельство о рождении и о смерти
Свидетельство о рождении — это самый первый документ в жизни человека. Его практически никогда с собой не носят, поэтому теряют не реже паспорта. Да и со временем оно может повредиться, а в условиях войны не стоит и говорить, что с ним может случиться.
Об этом говорится в материале Finance.ua Как восстановить утраченные документы.

Как восстановить свидетельство о рождении

В Минюсте отмечают, что свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, оригиналы которых были похищены, утеряны, повреждены или уничтожены, органы ГРАГС выдают повторно.
Повторная выдача таких свидетельств осуществляется независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства заявителя.
Условно, вы родились в Полтавской области, но сейчас проживаете во Львовской — чтобы получить дубликат свидетельства о рождении ехать на Полтавщину не придется. Это относится и к вашим детям.
Читайте также
«Свидетельства о рождении детей повторно выдаются их родителям и усыновителям вне зависимости от возраста ребенка. Гражданам, обратившимся в отдел ГРАГС лично, повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния выдаются в тот же день при предъявлении ими паспорта или паспортного документа. Лицу, лишенному родительских прав, свидетельства о рождении детей повторно не выдаются. Восстановленное свидетельство имеет такую же юридическую силу, как и утраченный документ», — объясняют в Министерстве юстиции.
Кроме того, повторную выдачу свидетельства о рождении можно заказать онлайн на портале «Дія». И даже ехать никуда не придется, ведь документ смогут доставить через Укрпочту. Подать заявку нужно здесь.

Повторная выдача свидетельства о смерти

Алгоритм действий для получения повторного свидетельства о смерти человека такой же, как и для свидетельства о рождении — необходимо обратиться в ближайший ГРАГС, или же заказать услугу через портал «Дія».
Место для вашей рекламы
В случае онлайн запроса документ смогут доставить Укрпочтой на подконтрольную Украине территорию. Заявка подается по ссылке.
Обращаться могут ближайшие родственники или опекуны умершего лица (да, у взрослых тоже могут быть опекуны).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.