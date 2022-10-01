Как восстановить свидетельство о рождении и о смерти — Finance.ua

Как восстановить свидетельство о рождении и о смерти Сегодня 13:25 — Личные финансы

Как восстановить свидетельство о рождении и о смерти

Свидетельство о рождении — это самый первый документ в жизни человека. Его практически никогда с собой не носят, поэтому теряют не реже паспорта. Да и со временем оно может повредиться, а в условиях войны не стоит и говорить, что с ним может случиться.

Об этом говорится в материале Finance.ua Как восстановить утраченные документы

Как восстановить свидетельство о рождении

В Минюсте отмечают, что свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, оригиналы которых были похищены, утеряны, повреждены или уничтожены, органы ГРАГС выдают повторно.

Повторная выдача таких свидетельств осуществляется независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства заявителя.

Условно, вы родились в Полтавской области, но сейчас проживаете во Львовской — чтобы получить дубликат свидетельства о рождении ехать на Полтавщину не придется. Это относится и к вашим детям.

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«Свидетельства о рождении детей повторно выдаются их родителям и усыновителям вне зависимости от возраста ребенка. Гражданам, обратившимся в отдел ГРАГС лично, повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния выдаются в тот же день при предъявлении ими паспорта или паспортного документа. Лицу, лишенному родительских прав, свидетельства о рождении детей повторно не выдаются. Восстановленное свидетельство имеет такую же юридическую силу, как и утраченный документ», — объясняют в Министерстве юстиции.

Кроме того, повторную выдачу свидетельства о рождении можно заказать онлайн на портале «Дія». И даже ехать никуда не придется, ведь документ смогут доставить через Укрпочту. Подать заявку нужно здесь

Повторная выдача свидетельства о смерти

Алгоритм действий для получения повторного свидетельства о смерти человека такой же, как и для свидетельства о рождении — необходимо обратиться в ближайший ГРАГС, или же заказать услугу через портал «Дія».

В случае онлайн запроса документ смогут доставить Укрпочтой на подконтрольную Украине территорию. Заявка подается по ссылке

Обращаться могут ближайшие родственники или опекуны умершего лица (да, у взрослых тоже могут быть опекуны).

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