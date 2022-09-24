Как удостоверить личность без физического паспорта гражданина Украины и как восстановить документ — Finance.ua
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Как удостоверить личность без физического паспорта гражданина Украины и как восстановить документ

Личные финансы
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В Украине документами, которые подтверждают личность и гражданство, а также определяют принадлежность к государству, являются внутренний паспорт (ID-карта или книжечка образца 1994 года) и загранпаспорт. В случае утраты внутреннего паспорта его восстановление обязательно.
В Украине можно использовать следующие документы для удостоверения личности:
  • загранпаспорт (в случае потери ID-карты или паспортной книжечки);
  • водительское удостоверение;
  • цифровые документы в приложении «Дія» — они обладают такой же юридической силой, как их бумажный или пластиковый аналог;
  • «єДокумент» — это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.
Где можно восстановить утраченный паспорт
После утраты паспорта необходимо срочно обратиться с соответствующим заявлением в полицию и получить там выписку из Единого реестра досудебных расследований. Для оформления нового документа человеку нужно лично прийти в одно из трех учреждений:
  • в подразделение ГМС Украины;
  • в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • в центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».
Какие документы нужны для получения нового паспорта
Для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утерянного (или похищенного) следует подать следующие документы:
  • заявление об утере паспорта;
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае хищения паспорта);
  • документ, подтверждающий уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
  • справка органа регистрации установленного образца место жительства (при наличии).
Также для восстановления паспорта могут потребоваться дополнительные документы, если они есть у человека:
  • справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия указанного номера);
  • если есть несовершеннолетние дети — свидетельства об их рождении;
  • свидетельство о браке или о расторжении брака (при наличии);
  • справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица — для внутренне перемещенных лиц;
  • для лица, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья — одна фотография размером 10×15 сантиметров для внесения отцифрованного образа лица человека путем сканирования с применением средств Реестра;
  • для бездомных лиц — свидетельство о постановке на учет бездомных лиц;
  • для лиц, не установленных по результатам проведения процедуры установления личности — решение суда об установлении личности.

Что делать, если украли документы

По материалам:
Я і закон
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