Как удостоверить личность без физического паспорта гражданина Украины и как восстановить документ — Finance.ua

Как удостоверить личность без физического паспорта гражданина Украины и как восстановить документ Вчера 20:52 — Личные финансы

В Украине документами, которые подтверждают личность и гражданство, а также определяют принадлежность к государству, являются внутренний паспорт (ID-карта или книжечка образца 1994 года) и загранпаспорт. В случае утраты внутреннего паспорта его восстановление обязательно.

В Украине можно использовать следующие документы для удостоверения личности:

загранпаспорт (в случае потери ID-карты или паспортной книжечки);

водительское удостоверение;

цифровые документы в приложении «Дія» — они обладают такой же юридической силой, как их бумажный или пластиковый аналог;

«єДокумент» — это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

Где можно восстановить утраченный паспорт

После утраты паспорта необходимо срочно обратиться с соответствующим заявлением в полицию и получить там выписку из Единого реестра досудебных расследований. Для оформления нового документа человеку нужно лично прийти в одно из трех учреждений:

в подразделение ГМС Украины;

в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

в центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Какие документы нужны для получения нового паспорта

Для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утерянного (или похищенного) следует подать следующие документы:

заявление об утере паспорта;

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае хищения паспорта);

документ, подтверждающий уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

справка органа регистрации установленного образца место жительства (при наличии).

Также для восстановления паспорта могут потребоваться дополнительные документы, если они есть у человека:

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия указанного номера);

если есть несовершеннолетние дети — свидетельства об их рождении;

свидетельство о браке или о расторжении брака (при наличии);

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица — для внутренне перемещенных лиц;

для лица, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья — одна фотография размером 10×15 сантиметров для внесения отцифрованного образа лица человека путем сканирования с применением средств Реестра;

для бездомных лиц — свидетельство о постановке на учет бездомных лиц;

для лиц, не установленных по результатам проведения процедуры установления личности — решение суда об установлении личности.

Я і закон По материалам:

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