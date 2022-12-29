Как внутреннему переселенцу сделать переадресацию своих социальных выплат — Finance.ua
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Как внутреннему переселенцу сделать переадресацию своих социальных выплат

Личные финансы
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Как внутреннему переселенцу сделать переадресацию своих социальных выплат
Как внутреннему переселенцу сделать переадресацию своих социальных выплат
Эвакуация не помешает получению пенсии, субсидии или социальной помощи в любом регионе страны. Для этого нужно только произвести переадресацию.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Выплаты, которые вы ранее получали на почтовом отделении Укрпочты по месту своего проживания, необходимо переадресовать на удобное для вас отделение на новом месте», — говорится в сообщении.
Сделать это можно, позвонив по телефону:
1) в контакт-центр Укрпочты по номеру: 0 800 300 545;
2) в сервисный центр Пенсионного фонда в регионе, где вы сейчас находитесь (контакты можно найти по ссылке).
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В разговоре с оператором сообщите, что хотите получить пенсию или пособие по новому адресу. Нужно предоставить следующую информацию:
  • фамилия, имя и отчество;
  • адрес, на который вы получали выплаты до эвакуации;
  • паспортные данные;
  • номер телефона;
  • способ получения выплаты (на почтовое отделение или по домашнему адресу);
  • новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес нового места жительства.
Переадресацию из Укрпочты можно произвести на удобное для вас отделение Ощадбанка — без открытия счета.
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Для этого нужно обратиться с заявлением (телефоном или лично) в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или орган соцзащиты населения в регионе, где вы сейчас находитесь.
Если же выплаты вам поступали на банковский счет (карту), после переезда ничего делать не нужно — средства и дальше будут поступать на тот же счет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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