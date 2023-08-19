Как вести бюджет, если нестабильный или нерегулярный доход — Finance.ua

Как вести бюджет, если нестабильный или нерегулярный доход Сегодня 08:10 — Личные финансы

Как вести бюджет, если нестабильный или нерегулярный доход

Большинство людей знают свой ежемесячный заработок, так что при ведении бюджета у них не возникает трудностей в фиксации своих доходов и планировании расходов. А что делать тем, у кого нестабильный месячный доход или работа на фрилансе с несколькими источниками дохода?

Советы дали эксперты Financial Literacy Ukraine.

Есть ли смысл вообще что-то планировать

Регулярно учитывать свои доходы и расходы — базовое правило из финансовой грамотности. Даже если у вас нестабильный доход, благодаря правильному финансовому планированию вам не придется паниковать, хватит денег на месяц или нет.

1. Для начала следует определить приблизительную сумму ваших ежемесячных расходов (жилье, коммунальные услуги, продукты, развлечения, эмоциональные покупки и т. п. ). Предположим, она составляет 15 000 гривен.

2. Зафиксируйте эту сумму как собственную зарплату, которую вы будете выплачивать себе с общего счета.

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3. Создайте отдельный счет, конверт, корзину, копилку или «банку», где вы будете хранить все заработанные средства.

4. Ежемесячно выплачивайте себе фиксированную сумму (в нашем примере — 15 000 гривен) с общего счета, а все, что сверх меры — накапливайте.

Даже если в этом месяце на ваш общий счет попало 30 000 гривен, стоит планировать бюджет, ориентируясь на 15 000 гривен. Если же в следующем месяце у вас окажется нулевой доход или меньше 15 000 гривен, вы сможете покрыть остаток из сэкономленных средств за прошлые периоды.

Самая большая ошибка

Самая большая ошибка — тратить все заработанные средства сразу, надеясь на аналогичный или более высокий размер будущего дохода. Если в следующем месяце не получится заработать достаточную сумму средств, существует риск попасть в долги.

В случае если на вашем общем счете накопилась сумма, которая больше, чем ваши несколькомесячные расходы, можно подумать о крупных покупках или инвестициях.

А как насчет сбережений

Финансовые эксперты советуют откладывать не менее 10% каждого полученного дохода. Чтобы регулярно откладывать, пользуйтесь принципом «Сначала заплати себе». Он состоит в том, чтобы сразу же после каких-либо поступлений в личный бюджет откладывать необходимую сумму на сбережения.

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