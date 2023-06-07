Три способа ведения бюджета - советы эксперта — Finance.ua

Три способа ведения бюджета - советы эксперта Сегодня 10:31 — Личные финансы

Деньги являются одной из причин разводов, поэтому мы должны научиться говорить о семейном бюджете. Главное — говорить о деньгах и создать систему распределения денег.

Об этом рассказал Любомир Остапов, финансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любовь и бюджет».

На инфографике указан один из самых популярных бюджетов Украины:

Большинство украинских семей ведут общий бюджет.

Есть несколько способов ведения бюджета:

1. Первый способ — «классический». Записываете доходы и расходы (доход мужа, жены, фриланс, социальная помощь и прочее. Также нужно записывать расходы: регулярные и эмоциональные (спонтанные покупки и т. п. ). Так вы поймете, сколько вы можете экономить.

2. Второй способ. Записываете все расходы в начале каждого месяца, хотя этот способ не даст вам понимание бюджета, но поможет вовремя обратить внимание на проблемы, если они возникнут.

3. Третий способ «Эксперт». При нем вы всегда точно знаете, сколько у вас активов, и можете отслеживать свои пассивные доходы, если занимаетесь инвестициями.

Например, бюджет семьи в 3 тыс. долларов

50−60% тратим на: еду, одежду, коммунальные услуги;

20−30% на авто, квартиру, обучение, финансовую свободу;

5−10% откладываем на отпуск и страхование;

еще лучше иметь 5−10% резерва.

Основная ошибка начинающего инвестора

Начинающий ждет и думает, вырастет рынок или упадет? Но какова цена ожидания? Смотрите инфографику.

На промежутке 10 лет разница уже ощутима. Вот это цена привычки (или не привычки) инвестировать.

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