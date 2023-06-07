Три способа ведения бюджета - советы эксперта — Finance.ua
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Три способа ведения бюджета - советы эксперта

Личные финансы
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Деньги являются одной из причин разводов, поэтому мы должны научиться говорить о семейном бюджете. Главное — говорить о деньгах и создать систему распределения денег.
Об этом рассказал Любомир Остапов, финансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любовь и бюджет».
На инфографике указан один из самых популярных бюджетов Украины:
Три способа ведения бюджета - советы эксперта
Большинство украинских семей ведут общий бюджет.
Есть несколько способов ведения бюджета:
1. Первый способ — «классический». Записываете доходы и расходы (доход мужа, жены, фриланс, социальная помощь и прочее. Также нужно записывать расходы: регулярные и эмоциональные (спонтанные покупки и т. п.). Так вы поймете, сколько вы можете экономить.
Три способа ведения бюджета - советы эксперта
2. Второй способ. Записываете все расходы в начале каждого месяца, хотя этот способ не даст вам понимание бюджета, но поможет вовремя обратить внимание на проблемы, если они возникнут.
Три способа ведения бюджета - советы эксперта
3. Третий способ «Эксперт». При нем вы всегда точно знаете, сколько у вас активов, и можете отслеживать свои пассивные доходы, если занимаетесь инвестициями.
Три способа ведения бюджета - советы эксперта
Например, бюджет семьи в 3 тыс. долларов
  • 50−60% тратим на: еду, одежду, коммунальные услуги;
  • 20−30% на авто, квартиру, обучение, финансовую свободу;
  • 5−10% откладываем на отпуск и страхование;
  • еще лучше иметь 5−10% резерва.
Три способа ведения бюджета - советы эксперта

Основная ошибка начинающего инвестора

Начинающий ждет и думает, вырастет рынок или упадет? Но какова цена ожидания? Смотрите инфографику.
Три способа ведения бюджета - советы эксперта
На промежутке 10 лет разница уже ощутима. Вот это цена привычки (или не привычки) инвестировать.
По материалам:
Finance.ua
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