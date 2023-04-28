Как в Украине прекратить деятельность юрлица: процедура и документы — Finance.ua
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Как в Украине прекратить деятельность юрлица: процедура и документы

Личные финансы
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Как в Украине прекратить деятельность юрлица: процедура и документы
Как в Украине прекратить деятельность юрлица: процедура и документы
Участники юридического лица, суд или орган, принявший решение о прекращении юридического лица, обязаны в течение трех рабочих дней с даты принятия решения в письменном виде уведомить орган, который проводит государственную регистрацию.
Как пишет портал Я и закон, решение о прекращении юридического лица принимается его участниками или соответствующим органом юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, — соответствующим государственным органом.

Какие документы требуются:

  • экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения участников юридического лица или соответствующего органа юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, — решение соответствующего государственного органа о прекращении юридического лица;
  • экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) документа, которым утвержден персональный состав комиссии по прекращению (комиссии по реорганизации, ликвидационной комиссии) или ликвидатора, регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков (или сведения о серии и номере паспорта — для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве производить платежи по серии и номеру паспорта),
  • срок заявления кредиторами своих требований (при отсутствии указанных сведений в решении участников юридического лица или соответствующего органа юридического лица), а в случаях, предусмотренных законом, в решении соответствующего государственного органа, о прекращении юридического лица.
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Срок заявления кредиторами своих требований к прекращаемому юридическому лицу не может составлять менее двух и более шести месяцев со дня обнародования сообщения о решении о прекращении юридического лица.
Для государственной регистрации решения об отмене решения о прекращении юридического лица, принятого его участниками или соответствующим органом юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, соответствующим государственным органом, подается экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения участников юридического лица или соответствующего органа юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, — решение соответствующего государственного органа об отмене решения о прекращении юридического лица.
По материалам:
Я і закон
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