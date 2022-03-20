Как зарегистрировать ФЛП и юрлицо в условиях военного положения — Finance.ua

Как зарегистрировать ФЛП и юрлицо в условиях военного положения

Сегодня 19:01 — Казна и Политика

Как пишет Министерство юстиции, в условиях военного положения с учетом необходимости обеспечения достоверности сведений Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований Министерством юстиции реализована возможность проведения наиболее неотложных регистрационных действий, а именно государственной регистрации:

создание благотворительных организаций и общественных формирований и изменений в сведениях о них;

смены руководителя юридического лица в связи с его смертью;

изменения местонахождения юридического лица;

органов государственной власти, органов местного самоуправления, казенных предприятий, государственных предприятий, коммунальных предприятий, коммунальных организаций (учреждений, заведений), государственных организаций (учреждений, заведений), а также акционерных обществ, являющихся банками;

изменения видов экономической деятельности физических лиц — предпринимателей;

прекращение предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя.

Более подробную информацию вы можете получить, обратившись к субъектам предоставления административных услуг:

Ужгород тел. (0312) 63-03-67, (0312) 63-03-82

Ивано-Франковск тел. (0342) 55-23-36, (0342) 55-25-53

Черновцы тел. (0372) 58-52-19.

Тернополь тел. (0352) 25-26-24

Справка Finance.ua:

Налоговики просят ФЛП — плательщиков ЕН первой и второй групп по возможности выполнять свои налоговые обязательства и уплачивать единый налог. В 2022 году ФЛП — плательщики ЕН первой-второй групп должны платить фиксированную сумму единого налога каждый месяц.

В течение года фиксированные ставки единого налога остаются прежними.

Предпринимателям первой-второй групп платить единый налог нужно также за месяцы, в которых доход не получал.

Ставка ЄП:

для первой группы — до 10% от прожиточного минимума, установленного на начало года (в 2022 году — 2481 грн, то есть 248,1 грн в месяц).

для второй группы — до 20% от минимальной зарплаты, которая к началу 2022 года составила 6500 грн (единый налог в месяц — 1300 грн в месяц).

Также ФЛП — плательщики ЕН первой и второй групп по закону могут произвести уплату единого налога авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период, но не более чем до конца отчетного года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью