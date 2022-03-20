Как зарегистрировать ФЛП и юрлицо в условиях военного положения — Finance.ua
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Как зарегистрировать ФЛП и юрлицо в условиях военного положения

Сегодня 19:01Казна и Политика
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Как пишет Министерство юстиции, в условиях военного положения с учетом необходимости обеспечения достоверности сведений Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований Министерством юстиции реализована возможность проведения наиболее неотложных регистрационных действий, а именно государственной регистрации:
  • создание благотворительных организаций и общественных формирований и изменений в сведениях о них;
  • смены руководителя юридического лица в связи с его смертью;
  • изменения местонахождения юридического лица;
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  • органов государственной власти, органов местного самоуправления, казенных предприятий, государственных предприятий, коммунальных предприятий, коммунальных организаций (учреждений, заведений), государственных организаций (учреждений, заведений), а также акционерных обществ, являющихся банками;
  • изменения видов экономической деятельности физических лиц — предпринимателей;
  • прекращение предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя.
Более подробную информацию вы можете получить, обратившись к субъектам предоставления административных услуг:
Юго-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции
Ужгород тел. (0312) 63-03-67, (0312) 63-03-82
Ивано-Франковск тел. (0342) 55-23-36, (0342) 55-25-53
Черновцы тел. (0372) 58-52-19.
Тернополь тел. (0352) 25-26-24
Южное межрегиональное управление Министерства юстиции /г. Одесса/, тел. (098) 968-72-41, (067) 108-96-26
Центрально-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции, г. Житомир тел. (093) 480-46-47, г. Хмельницкий тел. (0382) 65-87-01, (0382) 70-42-95, г. Винница тел. (068) 864-82-69, (097) 721-14-07
Западное межрегиональное управление Министерства юстиции, г. Львов тел. (032) 261-23-62, (097) 471-85-20, (097) 981-91-98, г. Ровно тел. (0362) 64-26-02, (0362) 64-27-06, г. Львов тел. (0332) 78-46-59
Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции /г. Сумы/ г. Полтава тел. (066) 557-82-98
Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Днепр г. Кропивницкий тел. (0522)35-66-45, г. Днепр тел. (056) 713-46-90
Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции, г. Черкассы тел. (050) 825-42-87
Тернопольский городской совет (067) 447-33-94
Одесский городской совет (048) 705-63-40
Львовский городской совет (0322) 62-11-12, (0322) 62-11-13, (0322) 55-62-02

Справка Finance.ua:

Налоговики просят ФЛП — плательщиков ЕН первой и второй групп по возможности выполнять свои налоговые обязательства и уплачивать единый налог. В 2022 году ФЛП — плательщики ЕН первой-второй групп должны платить фиксированную сумму единого налога каждый месяц.
В течение года фиксированные ставки единого налога остаются прежними.
Предпринимателям первой-второй групп платить единый налог нужно также за месяцы, в которых доход не получал.
Ставка ЄП:
  • для первой группы — до 10% от прожиточного минимума, установленного на начало года (в 2022 году — 2481 грн, то есть 248,1 грн в месяц).
  • для второй группы — до 20% от минимальной зарплаты, которая к началу 2022 года составила 6500 грн (единый налог в месяц — 1300 грн в месяц).
Также ФЛП — плательщики ЕН первой и второй групп по закону могут произвести уплату единого налога авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период, но не более чем до конца отчетного года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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