Как узнать о зачислении средств пенсионеру на оккупированной территории: ответ ПФУ — Finance.ua

Как узнать о зачислении средств пенсионеру на оккупированной территории: ответ ПФУ
Около 600 тысяч оказавшихся под временной российской оккупацией украинцев или в регионах, где ведутся боевые действия, остались без выплат. Чтобы получить информацию о зачислении средств таким пенсионерам, нужно обратиться в колл-центр.
Об этом сообщается на Facebook-странице ПФУ.
Жительница временно оккупированной Херсонской области спросила, где можно узнать о зачислении средств, если раньше получали пенсию на «Укрпочте», а в апреле оформили карту ПриватБанка. В ведомстве сообщили, что средства будут поступать с июня, но на 20 июня деньги не поступили.
Для выяснения этого вопроса можно обратиться за консультацией:
- на «горячую линию» Контакт-центра Пенсионного фонда по телефонам:
0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71;
- или через портал электронных услуг по ссылке.
Ознакомиться с перечнем сервисных центров главных управлений Пенсионного фонда Украины, куда можно обратиться за решением этого вопроса, можно по ссылке.
Справка Finance.ua:
- чтобы увеличить размер начисленной пенсии по выслуге лет, следует обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Украины для назначения новой пенсии по возрасту с соответствующим заявлением;
- сведения о трудовой деятельности в электронной форме может подать как страхователь за работников, так и сам работник через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Поделиться новостью