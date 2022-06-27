Как узнать о зачислении средств пенсионеру на оккупированной территории: ответ ПФУ — Finance.ua

Как узнать о зачислении средств пенсионеру на оккупированной территории: ответ ПФУ Сегодня 17:44 — Личные финансы

Около 600 тысяч оказавшихся под временной российской оккупацией украинцев или в регионах, где ведутся боевые действия, остались без выплат. Чтобы получить информацию о зачислении средств таким пенсионерам, нужно обратиться в колл-центр.

Об этом сообщается на Facebook-странице ПФУ.

Жительница временно оккупированной Херсонской области спросила, где можно узнать о зачислении средств, если раньше получали пенсию на «Укрпочте», а в апреле оформили карту ПриватБанк а. В ведомстве сообщили, что средства будут поступать с июня, но на 20 июня деньги не поступили.

Для выяснения этого вопроса можно обратиться за консультацией:

на «горячую линию» Контакт-центра Пенсионного фонда по телефонам: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71;

или через портал электронных услуг по ссылке.



Ознакомиться с перечнем сервисных центров главных управлений Пенсионного фонда Украины, куда можно обратиться за решением этого вопроса, можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

чтобы увеличить размер начисленной пенсии по выслуге лет, следует обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Украины для назначения новой пенсии по возрасту с соответствующим заявлением;

сведения о трудовой деятельности в электронной форме может подать как страхователь за работников, так и сам работник через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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