Как узнать, когда оплатят больничные или декретную помощь — Finance.ua
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Как узнать, когда оплатят больничные или декретную помощь

Личные финансы
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Пособия по больничным и декретные выплаты продолжают финансировать в условиях военного положения. Их осуществляет Фонд социального страхования Украины — выплаты начисляются в полном объеме, несмотря на недополучение доли от ЕСВ относительно плана с начала полномасштабной войны.
Об этом рассказали в Фонде страхования.
Как узнать, когда оплатят больничные или декретную помощь?
  • Удобнее всего следить за состоянием финансирования пособий в телеграм-канале https://t.me/SocialFund.
  • Канал был создан и верифицирован Фондом социального страхования Украины, чтобы предоставлять оперативную и подробную информацию обо всех направлениях финансирования — это позволяет Фонду быть прозрачным, а застрахованным лицам — следить за ходом выплат.
  • Чтобы следить за состоянием оплаты своего больничного, нужно знать дату принятия заявления-расчета, которую работодатель формирует из листка нетрудоспособности работника и подает в ФССУ на оплату.
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Это вызвано тем, что сам по себе больничный не содержит финансовой информации — он нуждается в обработке. Сначала документ рассматривает кадровая служба (определяется страховой стаж, льготы, количество дней до оплаты), далее комиссия по социальному страхованию предприятия назначает пособие, после чего бухгалтерия рассчитывает сумму пособия, формирует и подает в ФССУ заявление-расчет.
Каждое заявление-расчет проходит автоматизированные контроли, ручную проверку специалистами Фонда и верификацию — это позволяет предотвратить ошибки и нецелевые расходы или последующие штрафы работодателей. А благодаря высокому профессионализму и опыту специалистов ФССУ этот этап проходит оперативно.
Когда заявление проверено, Фонд принимает его на оплату. Именно от даты принятия заявления-расчета зависит дата выплаты пособия, поэтому именно на него необходимо ориентироваться в отчетностях в телеграм-канале https://t.me/SocialFund.
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Дату принятия заявления можно уточнить непосредственно у работодателя (это дата получения третьей квитанции) или в отделении Фонда. Контакты всех отделений можно найти по ссылке.
Фонд публикует несколько видов отчетности, чтобы можно было проследить каждый этап финансирования материального обеспечения:
→ по тегу #фінансування_оперативно — публикуются сведения о направленных средствах (пройдет еще несколько банковских дней, пока региональные управления направят выделенные средства на счета работодателей);
→ по тегу #фінансування_страхувальників предоставляется информация об уже направленных на счета работодателя средствах. Информация предоставляется в виде инфографики в регионе. Указанные даты означают, что средства для выплаты пособий по заявлениям, принятым на эту дату, уже поступили на счета работодателей;
→ отдельно можно следить за разными видами выплат — для этого введены теги #фінансування_лікарняні и #фінансування_декретні.
Работодатель должен выплатить пособие застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, или сразу после поступления средств от Фонда.

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По материалам:
Finance.ua
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