Больничный на 5 дней: как получить справку без визита к врачу

В Украине пациенты, которые имеют симптомы гриппа, ОРВИ или COVID-19, могут получить электронный больничный без визита к врачу. Впрочем он будет действовать только в течение 5 дней.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
Так, Минздрав разработал и выдал приказ № 233 «Об особенностях формирования медицинских заключений в отдельных случаях», который уже прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.
Как пояснил Ляшко, этот приказ является продолжением управленческих решений Минздрава, что поможет уменьшить нагрузку на врачей первичного звена в связи со стремительным распространением штамма «Омикрон».
Как будет работать механизм? По словам главы Минздрава, в случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.
После чего, по результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней, который является основой для открытия электронного больничного.
Если болезнь продлится дольше, пациент должен обратиться к врачу на личный осмотр для продления срока больничного путем создания нового медицинского заключения в пределах своего случая заболевания.
«Это значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными на коронавірусну болезнь», — резюмировал Ляшко.
Ранее стало известно, что в Украине вернут дистанционное получение электронных больничных.
Напомним, в Украине продолжается переход от бумажного больничного к электронному. Так, с сентября 2021 года больничные прекратили открывать дистанционно на период карантина.
В частности, чтобы сформировать электронный формат документа, гражданину нужно лично прийти на прием к врачу.
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