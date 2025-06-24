Изменения при пересечении границы со Словакией — Finance.ua

Изменения при пересечении границы со Словакией Сегодня 17:23 — Личные финансы

Как сообщает Государственная таможенная служба, с 19 по 25 июня 2025 г. на словацко-украинском автомобильном пограничном переходе «Убля — Малый Березный» будет временно ограничено движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы.

В указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или приостановлен.

Словацкая сторона просит водителей, велосипедистов и пешеходов быть особенно осторожными во время пересечения государственной границы и следовать указаниям финансовой администрации и полицейских.

В то же время граждане могут посетить ближайшие автомобильные пограничные переходы «Вышнее Немецкое — Ужгород» или «Велке Слеменце — Малые Селменцы», предназначенные для пешеходов и велосипедистов, а также по железнодорожному пограничному переходу «Чирна над Тисой — Чоп», согласно действующему расписанию движения железных дорог.

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