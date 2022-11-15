Как улучшить свою кредитную историю: 5 советов — Finance.ua
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Как улучшить свою кредитную историю: 5 советов

Кредит&Депозит
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Как улучшить свою кредитную историю: 5 советов
Как улучшить свою кредитную историю: 5 советов
Кредитная история — это досье заемщика обо всех текущих и оплаченных кредитах, она содержит информацию о том, насколько своевременно погашалась задолженность.
Мнение о том, что отсутствие кредитной истории — это хорошо, ошибочно, поскольку в таком случае кредитор не может качественно оценить вероятность возврата кредита.
Активное пользование кредитами (при условии их возврата) для кредитора является свидетельством того, что с большой вероятностью следующий кредит, выданный такому заемщику, будет успешно возвращен.
Наличие кредитной истории выгодно как для кредиторов, так и для ответственных заемщиков. Кредиторы получают хороших клиентов, заемщики — более лояльные условия кредитования и легкое согласование кредитов.
Финкульт поделился несколькими советами, которые помогут не испортить свою кредитную историю.

5 факторов, которые помогут улучшить кредитную историю

  1. Активное использование кредитов и кредитных карт с соблюдением всех условий выплат.
  2. Своевременное погашение кредитов, согласно графику платежей и исключение просроченных задолженностей.
  3. Погашение имеющейся просроченной задолженности, если она возникла на текущий период.
  4. Если у заемщика одновременно оформлено несколько кредитов — закройте один из договоров — это положительно скажется на вашей кредитной истории.
  5. Если банк отнесен к категории неплатежеспособных и введена процедура временной администрации или ликвидация банка — не прекращайте платить в размерах и в сроки, установленные условиями кредитного договора.

Как погашать кредит после отнесения банка к категории неплатежеспособных

Во время временной администрации заемщик производит платежи погашения кредита на реквизиты банка, указанные в кредитном договоре.
После отзыва банковской лицензии и начала процедуры ликвидации, уплату задолженности необходимо производить на открытый в НБУ накопительный счет.
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Сведения о ликвидации банка и реквизиты накопительного счета размещаются на сайте неплатежеспособного банка и на сайте Фонда гарантирования вкладов.
Погасить кредит можно:
  • через отделение любого действующего (платежеспособного) банка согласно его тарифам;
  • посредством дистанционных каналов действующих (платежеспособных) банков (веб-банкинг, мобильные приложения);
  • наличными с помощью платежных терминалов;
  • наличными через кассы действующих (работающих) отделений неплатежеспособного банка.
Всегда заботьтесь о собственной кредитной истории, ибо хорошая кредитная — залог одобрения кредита на более лояльных условиях кредитования.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.

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По материалам:
Finance.ua
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