Как украинским врачам в Польше получить финансовую помощь — Finance.ua

Как украинским врачам в Польше получить финансовую помощь Сегодня 19:44 — Личные финансы

Как украинским врачам в Польше получить финансовую помощь

Украинские медицинские работники, приехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеют уникальную возможность получить финансовую поддержку для развития своей карьеры в области здравоохранения.

Как пишет inpoland.net.pl , в рамках программы CARE Poland, украинские медсестры и акушерки могут получить ваучеры на сумму до 1500 долларов США для покрытия расходов на нострификацию диплома, оплату обучения в польском медицинском университете или курсы польского языка для достижения уровня владения B1/ B2.

Эта поддержка открывает украинским врачам широкие возможности для интеграции в польскую систему здравоохранения, предоставляя шанс улучшить свои квалификации и работать в Украине на стабильной основе. Кроме финансовой помощи, программа предлагает поддержку по административным вопросам, таким как заполнение заявлений для национального академического образовательного агентства NAWA, университетов или поставщиков языковых курсов.

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Кто может участвовать в программе

Заявки на участие в программе могут подавать граждане Украины, приехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеющие временную защиту или иной статус, позволяющий им находиться в стране, а также квалификацию медсестры или акушерки с минимум 3-летним опытом за последние 5 лет.

Важным условием является также уровень владения польским языком (A1-A2) и готовность улучшать свои знания.

Заявки на участие принимаются до 31 декабря 2024 года по ссылке . Программа имеет целью не только помочь в профессиональном развитии медицинских работников, но и содействовать их интеграциям в польское общество через углубленное изучение языка и образование.

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