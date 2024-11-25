Как украинским врачам в Польше получить финансовую помощь — Finance.ua

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Как украинским врачам в Польше получить финансовую помощь

Личные финансы
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Как украинским врачам в Польше получить финансовую помощь
Как украинским врачам в Польше получить финансовую помощь
Украинские медицинские работники, приехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеют уникальную возможность получить финансовую поддержку для развития своей карьеры в области здравоохранения.
Как пишет inpoland.net.pl, в рамках программы CARE Poland, украинские медсестры и акушерки могут получить ваучеры на сумму до 1500 долларов США для покрытия расходов на нострификацию диплома, оплату обучения в польском медицинском университете или курсы польского языка для достижения уровня владения B1/ B2.
Эта поддержка открывает украинским врачам широкие возможности для интеграции в польскую систему здравоохранения, предоставляя шанс улучшить свои квалификации и работать в Украине на стабильной основе. Кроме финансовой помощи, программа предлагает поддержку по административным вопросам, таким как заполнение заявлений для национального академического образовательного агентства NAWA, университетов или поставщиков языковых курсов.
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Кто может участвовать в программе

  • Заявки на участие в программе могут подавать граждане Украины, приехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеющие временную защиту или иной статус, позволяющий им находиться в стране, а также квалификацию медсестры или акушерки с минимум 3-летним опытом за последние 5 лет.
  • Важным условием является также уровень владения польским языком (A1-A2) и готовность улучшать свои знания.
Заявки на участие принимаются до 31 декабря 2024 года по ссылке. Программа имеет целью не только помочь в профессиональном развитии медицинских работников, но и содействовать их интеграциям в польское общество через углубленное изучение языка и образование.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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