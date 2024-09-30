Как украинские мужчины призывного возраста могут находиться в Чехии без загранпаспорта — Finance.ua

Как украинские мужчины призывного возраста могут находиться в Чехии без загранпаспорта Сегодня 16:30 — Личные финансы

Как украинские мужчины призывного возраста могут находиться в Чехии без загранпаспорта

В соответствии с Законом «О пребывании иностранцев» каждый человек должен иметь действительный загранпаспорт, чтобы находиться на территории Чешской Республики легально. Но все зависит от типа пребывания.

Об этом рассказала межкультурная сотрудница по Организации помощи беженцам (OPU) Александра Гарасимив в интервью Radio Prague International.

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По ее словам, лица с временной защитой или визой толерантности могут продлить свое пребывание без имеющегося загранпаспорта. То есть окончание действия документа не грозит тем, что МВД не продлит им визу.

«Однако без действительного загранпаспорта они не смогут путешествовать. Что касается других типов пребывания, то здесь сложнее, потому что даже на официальном информационном портале для иностранцев МВД Чехии написано, что иностранцы в Чехии должны иметь действительный загранпаспорт, чтобы им могли продлить визу», — подчеркнула Гарасимив.

Она отметила, что граждане могут получить штраф за то, что находятся на территории Чешской Республики без загранпаспорта.

«Если все же Министерство внутренних дел не будет продлевать разрешения на пребывание без действительного загранпаспорта, если они не будут выдавать паспорта иностранца (cizinecký pas), или удостоверение личности для выезда за границу (cestovní preukaz totožnosti), то думаю, что МВД может аннулировать разрешение на пребывание в Чехии. Тогда у человека не будет иного выбора, как податься на международную защиту. Однако есть определенные условия, если человек подается на международную защиту, полгода он не может работать, а также покидать территорию Чешской Республики», — пояснила эксперт.

Она добавила, что если человек был снят с учета, то после нового закона о мобилизации ему все равно нужно заново пройти эту процедуру. То есть вернуться в Украину, сняться с военного учета. К примеру, если мужчина уже десять лет состоит на постоянном консульском учете в Чехии, теперь это ничего не меняет.

Гарасимив рассказала, что в Чехии есть такая возможность, как паспорт иностранца (cizinecký pas), но оформить его могут только люди, имеющие разрешение на постоянное проживание или дополнительную защиту (doplňková ochrana), это одна из форм международной защиты. Этот паспорт обычно выдают на 10 лет, но его выдают в том случае, если человек не может из своего государства получить загранпаспорт.

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Также есть еще такой вариант, как удостоверение для выезда за границу, если у человека нет действительного загранпаспорта. Потому что загранпаспорт нужен не только для легального пребывания в стране, но и в любую институцию.

Справка Finance.ua:

министерство юстиции Чехии сообщило, что Чехия не будет массово выдавать Украине мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Это связано с Европейской конвенцией, исключающей экстрадицию за военные преступления, такие как уклонение от военной службы, дезертирство или неповиновение приказу.

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