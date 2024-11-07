Как украинцы оценивают уровень своего благосостояния: результаты опроса — Finance.ua
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Как украинцы оценивают уровень своего благосостояния: результаты опроса

Личные финансы
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Как украинцы оценивают уровень своего благосостояния: результаты опроса
Как украинцы оценивают уровень своего благосостояния: результаты опроса
По состоянию на сентябрь 2024 года 31,1% украинцев оценивали уровень благосостояния собственной семьи как плохой, 49,6% - как не плохой и не хороший, 16,3% - как хороший.
Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова.
По сравнению с июнем текущего года доля заявляющих о плохом состоянии благосостояния сократилась с 37% до 31%. Кроме того, эти цифры лучше показателей довоенного 2021 года.
Как украинцы оценивают уровень своего благосостояния: результаты опроса
В сентябре 12,2% заявили, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты
Еще 35,8% сообщили, что хватает на питание и приобретение необходимых недорогих вещей.
Кроме того, 40,7% сказали, что в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения.
Могут позволить себе приобрести практически все, что хотят, 0,5% респондентов.
Как украинцы оценивают уровень своего благосостояния: результаты опроса
Приблизительно равными среди граждан являются доли тех, кто отвечает, что при покупке продуктов питания чаще пытаются покупать самые дешевые продукты, меньше учитывая их качество (44%), и тех, кто чаще позволяет себе покупать более качественные (более полезные или вкусные) продукты, даже если они дороже (45%).
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Последние составляют лишь 15% среди тех, кто отвечает, что «едва сводят концы с концами» и 81% среди тех, кто отвечает, что «живут обеспечено».
Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
РБК-Україна
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