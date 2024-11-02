Как война влияет на пищевые привычки украинцев — исследование Сегодня 14:10 — Личные финансы

Как война влияет на пищевые привычки украинцев — исследование, Фото: freepik

Вследствие войны украинцы вынуждены адаптировать свои пищевые привычки и экономить на продуктах.

Об этом говорится в исследовании Gradus.

По данным исследования, почти половина населения Украины (49%) отметила, что их пищевые привычки изменились с начала полномасштабного вторжения.

Причины изменения питания

Среди молодежи в возрасте 18−34 лет изменения в пищевых повадках фиксируются еще чаще — у 54% опрошенных.

Основными факторами стали:

рост цен на продукты;

стресс из-за боевых действий;

периодические отключения электроэнергии

Стресс занимает ведущее место среди причин изменения питания: 83% респондентов отметили его как ключевой фактор.

Около половины опрошенных украинцев (49%) питаются нерегулярно, а также чаще употребляют нездоровую пищу (42%), пропускают приемы пищи (41%) и имеют пониженный аппетит.

19% опрошенных также сообщили об увеличении употребления алкоголя.

Из-за экономических трудностей 64% респондентов выбирают более дешевые продукты, а 48% чаще готовят дома.

Проблемы с электричеством повлияли на выбор продуктов: 59% предпочитают товары длительного хранения, а 50% выбирают пищу, которую можно употреблять без нагрева.

Однако только 34% рассматривают возможность переезда при длительных отключениях электроэнергии.

Больше всего экономят люди постарше

Респонденты в возрасте 56 лет наиболее активно сокращают расходы на продукты — 77% из них уменьшили свои расходы. Основные категории, на которых экономят:

Кондитерские изделия — 49%

Рыба и морепродукты — 48%

В то же время, только 11% украинцев экономят на базовых продуктах, таких как хлеб, крупы, овощи и яйца.

Исследование проводилось Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Опрос охватывал население городов из более 50 тысяч жителей в возрасте 18−65 лет, с исключением оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Сбор данных продолжался до 8 октября 2024 г. и охватил 1000 респондентов.

Напомним, в 2023 году экономили от 41 до 77% украинцев. Значительная часть украинцев покупала еду (47%) и лекарства (43%) впрок.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.