Как война влияет на пищевые привычки украинцев — исследование — Finance.ua
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Как война влияет на пищевые привычки украинцев — исследование

Личные финансы
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Как война влияет на пищевые привычки украинцев — исследование
Как война влияет на пищевые привычки украинцев — исследование, Фото: freepik
Вследствие войны украинцы вынуждены адаптировать свои пищевые привычки и экономить на продуктах.
Об этом говорится в исследовании Gradus.
По данным исследования, почти половина населения Украины (49%) отметила, что их пищевые привычки изменились с начала полномасштабного вторжения.

Причины изменения питания

Среди молодежи в возрасте 18−34 лет изменения в пищевых повадках фиксируются еще чаще — у 54% опрошенных.
Основными факторами стали:
  • рост цен на продукты;
  • стресс из-за боевых действий;
  • периодические отключения электроэнергии
Как война влияет на пищевые привычки украинцев — исследование
Стресс занимает ведущее место среди причин изменения питания: 83% респондентов отметили его как ключевой фактор.
Около половины опрошенных украинцев (49%) питаются нерегулярно, а также чаще употребляют нездоровую пищу (42%), пропускают приемы пищи (41%) и имеют пониженный аппетит.
19% опрошенных также сообщили об увеличении употребления алкоголя.
Как война влияет на пищевые привычки украинцев — исследование
Из-за экономических трудностей 64% респондентов выбирают более дешевые продукты, а 48% чаще готовят дома.

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Проблемы с электричеством повлияли на выбор продуктов: 59% предпочитают товары длительного хранения, а 50% выбирают пищу, которую можно употреблять без нагрева.
Однако только 34% рассматривают возможность переезда при длительных отключениях электроэнергии.

Больше всего экономят люди постарше

Респонденты в возрасте 56 лет наиболее активно сокращают расходы на продукты — 77% из них уменьшили свои расходы. Основные категории, на которых экономят:
  • Кондитерские изделия — 49%
  • Рыба и морепродукты — 48%
В то же время, только 11% украинцев экономят на базовых продуктах, таких как хлеб, крупы, овощи и яйца.
Как война влияет на пищевые привычки украинцев — исследование
Исследование проводилось Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.
Опрос охватывал население городов из более 50 тысяч жителей в возрасте 18−65 лет, с исключением оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Сбор данных продолжался до 8 октября 2024 г. и охватил 1000 респондентов.
Напомним, в 2023 году экономили от 41 до 77% украинцев. Значительная часть украинцев покупала еду (47%) и лекарства (43%) впрок.
По материалам:
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