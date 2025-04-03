Как украинцы оценивают собственное благосостояние — исследование Сегодня 13:00 — Личные финансы

Как украинцы оценивают собственное благосостояние — исследование

По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», в марте 2025 года индекс потребительских настроений украинцев вырос на 8 пунктов и составляет 84,3 п. Выросли все составляющие индикатора.

Об этом говорится в исследовании Info Sapiens.

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Так, в марте 2025 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 84,3 п., что на 8 п. выше показателя февраля.

Индекс текущего положения (ИТП) вырос и составляет 60,5 п., что на 7,2 п. выше уровня этого показателя в феврале.

Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

индекс текущего личного материального положения (х1) вырос на 8 п. и составляет 54,6 п.;

индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 6,4 п. и составляет 66,4 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте вырос на 8,6 п. и составляет 100,2 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 95,3 п., что на 1,7 п. выше уровня этого показателя в феврале;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 11,1 п. и составляет 87,9 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) вырос на 13 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 117,4 п.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 4 п. и составляет 119,1 п.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,7 п. и составляет 183,1 п.

Индекс девальвационных ожиданий снизился на 10 п. и составляет 148,4 п.

«В марте 2025 года мы наблюдаем значительное повышение как индекса потребительских настроений, так и его составляющих. Население Украины более положительно оценивает текущее положение, это максимальное значение индекса за последние 2 года наблюдений. Ожидания развития экономики также способствуют росту индекса экономических ожиданий» — Комментируют аналитики Info Sapiens.

Справка Finance.ua:

Напомним, в 2023 году, по данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине» в апреле 2023 года, Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 6,6 пункта и составляет 84,6 п. Уменьшились Индекс ожидаемых изменений личного материального положения, Индекс ожидаемого развития экономики за год и Индекс ожидаемого развития экономики за пять лет.

потребительские настроения в Украине в марте 2024 года — Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 6,8 пункта и составляет 77 п. Выросли все составляющие индикатора.

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