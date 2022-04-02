Как украинцам сэкономить на связи — что предлагают мобильные операторы

Вчера 17:02 — Личные финансы

Как украинцам сэкономить на связи — что предлагают мобильные операторы

С начала военного положения мобильные операторы в Украине ввели некоторые изменения в предоставление своих услуг. В частности, некоторые из них стали бесплатными. А некоторые просто снизились в цене.

Сайт «Сегодня» исследовал , какие акции от Kyivstar, Vodafone и lifecell доступны для украинцев.

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Киевстар

Этот мобильный оператор сначала открыл бесплатный доступ к Киевстар ТВ для абонентов всех телеком операторов. Впоследствии в компании объявили, что можно общаться без пополнения счета и оплаты тарифа. Для бизнес-клиентов начали действовать повышенные кредитные лимиты.

Еще одна бесплатная услуга от Kyivstar — сервис Star.Docs для бизнеса и государственных организаций.

Абоненты Kyivstar, медики, находящиеся в горячих точках и номера которых внесены в реестр медицинских работников Helsi.me, получили по 300 дополнительных мин. для звонков на номера других операторов Украины. Также они имеют открытый доступ к безлимитному интернету на 30 дней с даты начисления.

Украинцы, выехавшие за границу в одну из 9 стран Европы, смогут использовать мобильную связь по обычным украинским тарифам. Эти страны — Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва и Чехия.

Водафон

24 февраля оператор объявил о предоставлении клиентам:

1000 минут для звонков по Украине и внутри сети;

10 ГБ для доступа в интернет.

Срок действия пакета составит 30 дней с момента подключения.

Впоследствии для украинцев в этой сети было отменено ограничение на раздачу мобильного интернета со смартфона на другие устройства. Как говорится в компании, «акция будет действовать до Победы Украины в войне».

Также отменена тарификация в рамках сервисов «ДіяTV», «ДіяРадіо» и приложения «Воздушная тревога».

Кроме того, клиентам предлагают услугу «Доступный роуминг», действительную 30 дней и содержащую:

400 МБ мобильного интернета;

60 минут для входящих/исходящих звонков в Украину и на номера в стране пребывания.

Такая услуга работает в 27 странах.

Все абоненты Vodafone в этих 27 странах получат бесплатно ежедневно по 100 МБ интернета и безлимитное пользование Skype, Viber, WhatsApp.

А украинцам, которых принудительно вывезли в россию или беларусь, доступны бесплатные звонки из этих стран на номера посольств Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда. Также этим людям Vodafone предоставляет ежедневно 30 бесплатных минут для входящих и исходящих звонков в Украину и в стране пребывания и 30 исходящих SMS.

lifecell

Как и другие операторы, lifecell предоставили бесплатное пользование на 30 дней с момента подключения 5 ГБ интернета и 30 мин на все мобильные и стационарные номера по Украине.

lifecell отменили какие-либо комиссии в рамках услуги «Дополнительные деньги», благодаря которой можно получить дополнительные средства на свой счет, и их вернуть позже.

Также 10 000 минут для звонков на все номера по Украине и 10 000 ГБ до 31 мая включительно предоставили медикам и военным.

До конца войны в Украине по 2 ГБ будут ежедневно начисляться клиентам для звонков, текстовых сообщений и отправки фото или видео в мессенджерах Viber, Telegram, Whatsapp, Skype и Signal.

Для украинцев в роуминге доступна услуга «Бесплатный BiP в роуминге». Это 100 МБ интернета на 30 дней для использования в мессенджере BiP и звонки на любые номера с помощью BiP Out.

Бесплатной до завершения военного положения в Украине сделали услугу Likar Online. Также открыт бесплатный доступ к украинским телеканалам для украинцев за границей в сервисе lifecell TV+.

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