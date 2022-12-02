Как Украина выполняет рекомендации для членства в ЕС — Finance.ua

Как Украина выполняет рекомендации для членства в ЕС Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Как Украина выполняет рекомендации для членства в ЕС

Больше пяти месяцев прошло с момента получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Как сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, уже с января Украина начнет формировать переговорные позиции по каждому из пунктов соглашения о присоединении к ЕС.

В то же время у Украины в качестве «домашнего задания» еще остаются семь требований для членства, выдвинутых летом. Президент Владимир Зеленский сначала говорил, что условия будут выполнены в ноябре, а потом отодвинул дедлайн до конца года. Каков прогресс в выполнении — узнали журналисты портала «Слово и дело».

Реформа Конституционного суда и судебная реформа

В сентябре Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе Конституционного суда, который вводит конкурсы на должность судей.

Законопроект предусматривает, что выдвигать кандидатуры в КСУ не смогут парламентские фракции и группы. Будет также создана специальная совещательная группа экспертов, которая будет помогать оценивать кандидатов.

Теперь законопроект ждет второго чтения и к нему уже есть рекомендации от Венецианской комиссии.

Что касается судебной реформы, Украине нужно завершить проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.

Антикоррупционная реформа

Здесь есть небольшое продвижение. В июле, наконец, был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Но до сих пор нет руководителя Национального антикоррупционного бюро — конкурс на должность был объявлен 16 ноября, он продлится три недели. Кандидат на должность директора НАБУ должен иметь высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 10 лет, опыт работы на руководящих должностях в госорганах или международных организациях не менее пяти лет, владеть государственным языком. Плюс его ждет проверка в соответствии с законом «Об очищении власти».

Однако критике подверглась новая норма потому, что этот человек не должен был находиться за пределами страны после введения военного положения в общей сложности больше 21 дня.

Борьба с отмыванием средств

Верховная Рада приняла законопроект, которые должны обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием средств стандартам FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег).

Но, как заявили в парламенте, теперь Украине нужна обратная связь от ЕС. По словам главы евроинтеграционного комитета Иванны Климпуш-Цинцадзе, ни одна страна блока полностью не отвечает требованиям FATF: «Поэтому мы хотели бы иметь четкие индикаторы, как именно нас будут оценивать. Потому что поле для оценки чрезвычайно широко и мы должны понимать, как это будет происходить».

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Также к Украине есть требование принять стратегический план реформирования правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины. Как раз недавно его обсуждали в Офисе генпрокурора. Среди задач реформ там назвали: внедрение системы управления органами правопорядка, ориентированной на результат — приговор суда; формирование политики предотвращения преступлений; усовершенствование взаимодействия правоохранительных органов; подотчетность и открытость, а также внедрение системы оценки эффективности деятельности органов правопорядка.

Антиолигархический закон

Антиолигархический закон был принят еще год назад, но полностью не имплементирован. Нет также и вывода Венецианской комиссии.

Хотя под угрозой получения статуса «олигарха», например, Ринат Ахметов уже отказался от медиабизнеса.

Аудиовизуальное законодательство

В конце августа парламент принял законопроект о медиа в первом чтении. Он должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. В частности, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наделили функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законодательство о нацменьшинствах

Законопроект «О национальных меньшинствах (сообщества) Украины» был зарегистрирован в Раде всего несколько дней назад.

Его цель — усовершенствовать законодательное регулирование реализации прав и свобод нацменьшинств и правовых основ государственной политики в сфере защиты и обеспечения их прав, в частности, права на самоидентификацию, использование языков и образование.

Кроме того, должны будут на законодательном уровне закрепить полномочия льного органа исполнительной власти, обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере защиты нацменьшинств.

Слово і Діло По материалам:

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