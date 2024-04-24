Как Украина торговала с Ираном последние десять лет — Finance.ua

Как Украина торговала с Ираном последние десять лет Сегодня 07:41 — Казна и Политика

Украина так и не разорвала дипломатические отношения с Ираном, несмотря на поддержку режимом российской агрессии, однако в прошлом году ввела санкции на 50 лет. Они предусматривают ограничение торговли со страной и осуществление инвестиций, остановку транзита ресурсов, блокировку капиталов резидентов Ирана в Украине, запрет полетов и перевозок по территории Украины.

Об этом пишет портал «Слово и дело».

В структуре внешней торговли Украины с Ираном преобладает экспорт.

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В 2014 году товарооборот между Украиной и Ираном составил 0,756 млрд долларов (-13,8% по сравнению с годом ранее). Экспорт составил 0,703 млрд (-11,4%), а импорт — всего 0,053 млрд (-36,7%).

В 2015 году объем торговли сократился на 25,4% - до 0,564 млрд долларов. Экспорт составил 0,534 млрд (-24,1%), импорт — 0,031 (-42,4%).

В 2016-м объем торговли Украины с Ираном вырос на треть — до 0,745 млрд долларов — но дальше снова стал уменьшаться: 2017 год — 0,623 млрд долларов (-16,4%), 2018 год — 0,487 млрд (-21,8%), 2019 год — 0,264 млрд (-45,8%).

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В 2020 году, то есть уже после произошедшей в январе катастрофы МАУ в Тегеране, товарооборот между странами увеличился на 16,5% - до 0,307 млрд долларов: экспорт — 0,259 млрд (+20,5%), импорт — 0,048 млрд (-1,5%). В 2021 году товарооборот вырос еще на 135,7% - до 0,724 млрд долларов: экспорт — 0,625 млрд (+141,4%), импорт — 0,099 млрд (+105%).

В первый год полномасштабной войны торговля Украины с Ираном сократилась на 63,2% - до 0,267 млрд долларов. За семь месяцев 2023 года объем торговли составил всего 0,017 млрд долларов.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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