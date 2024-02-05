США ввели санкции против компаний, помогавших Ирану производить ракеты — Finance.ua

США ввели санкции против компаний, помогавших Ирану производить ракеты
Американский Минфин объявил о введении санкций против международной сети компаний, обеспечивавшей финансирование и поставку чувствительных технологий для иранских программ по производству ракет и боевых беспилотников.
Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
«OFAC ввел санкции против ключевой сети закупок поставщиков материалов и чувствительных технологий для иранских программ по разработке баллистических ракет и БПЛА, в том числе беспилотников серии Shahed, которые производит Иранский исследовательский центр авиационной промышленности имени Шахеда (SAIRC)», — отмечается в сообщении.
В список ограничений США добавили четыре организации, расположенные в Иране и Гонконге. Они принадлежат лицам, активно вовлеченным в поддержку многих иранских военных организаций, в том числе Корпуса стражей исламской революции.
Кроме того, OFAC добавил в перечень ограничений гонконгскую подставную компанию, участвующую в продаже иранских товаров на сотни миллионов долларов.
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