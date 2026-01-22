0 800 307 555
ру
Как участникам боевых действий воспользоваться льготным проездом — разъяснение Минобороны

Личные финансы
Военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на льготный проезд городским транспортом.
Военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на льготный проезд междугородним транспортом. Для реализации этого права необходимы удостоверение УБД и лист талонов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Какие льготы на проезд предусмотрены

Участники боевых действий могут воспользоваться следующими видами льгот:
  • бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения;
  • или проезд один раз в год (туда и обратно) этими же видами транспорта со скидкой 50%.
Льгота предоставляется при наличии действующего листа талонов.
Первый лист талонов на право получения проездных билетов с 50-процентной скидкой должен выдаваться одновременно с удостоверением участника боевых действий.

Как воспользоваться льготным проездом

Для приобретения льготного билета междугородним транспортом необходимо обратиться в кассу и предъявить:
  • удостоверение УБД;
  • лист талонов.
Кассир обменивает соответствующие талоны на проездные билеты.

Что делать после окончания срока действия листа талонов

По истечении срока действия листа талонов выдается новый. Действующие военнослужащие должны подать рапорт командиру своей воинской части.
Лист талонов с просроченным сроком действия необходимо сдать. Если он отсутствует, уполномоченный орган проводит проверку оснований для выдачи нового листа.
На военнослужащих, пользующихся льготными билетами, распространяются все правила и условия перевозок, действующих на соответствующем виде транспорта.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство обороны упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий в случае его потери или кражи, а также для освобожденных из плена.
Теперь, чтобы получить новое удостоверение УБД, к соответствующему заявлению не нужно прилагать документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию о потере или краже документа, а также опубликованное в печатных СМИ объявление о потере или краже.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
МиноборониВоенный билетВоеннослужащий
