Как теневая экономика влияет на курс доллара в условиях войны: ответ экономиста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как теневая экономика влияет на курс доллара в условиях войны: ответ экономиста

Валюта
24
Как теневая экономика влияет на курс доллара в условиях войны: ответ экономиста
Как теневая экономика влияет на курс доллара в условиях войны: ответ экономиста
Обменному курсу доллара летом-осенью прогнозируют как падение до 32 гривен, так и рост до 40 и даже более, что будет зависеть от многих факторов.
Не последнее место в этом списке, по словам экономического эксперта Алексея Куща, занимает и украинская теневая экономика, которая во многом обслуживается с помощью наличного доллара.
«Откуда в Украине берутся наличные доллары? В основном это средства самих украинцев и безналичные средства банков, которые они перевели в наличные. Стоит учесть, что гривна является единственным законным платежным средством в Украине, а это значит, что наличные доллары нужны скорее для теневых платежей, прежде всего, вывода капиталов за границу», — утверждает он.
Читайте также
По словам эксперта, яркий пример влияния нужд теневой экономики на курс доллара — отмена импортных пошлин на ввоз авто и вообще весь импорт.
"Чтобы купить авто, украинцы меняют гривну на доллары, спрос на последние растет, и курс гривны к доллару — падает. Или возьмем такую сегодня популярную схему как фиктивный импорт — закупается доллар, опять-таки за гривну, что ведет к росту курса заокеанской валюты, при этом цена за импорт завышается. Скажем, в декларации пишется, что товар стоит миллион долларов, а на деле 200 тысяч долларов, остальные 800 тысяч просто оседают где-то за границей.
Пока существуют такие схемы, курс доллара будет расти из-за повышенного спроса на него. Когда эти схемы прикроют, спрос упадет и доллар может даже немного упасть — до появления новой схемы, которая будет позволять выводить из страны валюту", — резюмирует Алексей Кущ.

Узнать актуальную информацию о курсах валют

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.