Как страны определяют налоговое резидентство — основные критерии

При определении налогового статуса страны ориентируются не только на то, откуда вы получаете доходы, но и на так называемый центр жизненных интересов
С начала полномасштабной войны за пределы Украины выехали и не вернулись более 3 миллионов граждан. Часть из них продолжают работать на украинские компании или получают доходы из Украины, физически находясь в других странах. Именно в таких ситуациях все чаще возникает риск двойного налогообложения. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, по каким критериям страны определяют налоговое резидентство.
Типичная ситуация выглядит так: украинец остается налоговым резидентом Украины, платит налоги как ФЛП, но фактически живет в Польше или Германии — арендует жилье, имеет медицинское страхование, пользуется местными сервисами. Для украинской налоговой он — резидент Украины, а для европейской — человек, проживающий и работающий на ее территории. В результате оба государства могут потребовать уплаты налогов.

Что такое налоговое резидентство

Налоговое резидентство — это юридический статус, который определяет, в какой стране человек должен платить налоги со своих доходов. Самое неправильное или нечеткое определение этого статуса чаще всего и приводит к двойному налогообложению, даже если плательщик действует добросовестно.
Вот как можно определить этот свой юридический статус?

Правило 183 дней — базовый критерий

В большинстве стран ЕС человек признается налоговым резидентом, если он находится на территории государства более 183 дней в течение календарного года. Это касается, в частности, Польши, Германии, Чехии и Испании. Если украинец прожил в стране более полугода, местная налоговая может признать его своим резидентом даже при наличии регистрации и бизнеса в Украине.
Центр жизненных интересов

Кроме количества дней, налоговые органы могут оценивать так называемый центр жизненных интересов. Речь идет о том, где проживает семья, где учатся дети, где находится основное жилье и откуда поступает основной доход.
Некоторые страны (Австрия, Швейцария, Нидерланды, Великобритания) руководствуются этой логикой. Так, условный ІТ-фрилансер из Украины может провести менее 183 дней в Германии, но если он снимает квартиру, платит за нее, имеет контракт с местной компанией, то немецкая налоговая может считать его резидентом.

Документы и быт

При определении резидентства налоговые службы могут учитывать целую совокупность факторов:
  • аренду или собственность на жилье,
  • семья, живущая с вами в стране,
  • рабочие контракты,
  • бизнес-деятельность,
  • медицинское и социальное страхование,
  • обучение,
  • поступление доходов на местные банковские счета.
Детальнее о том, как минимизировать налоговые риски и не получить претензии от налоговых органов, читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиНалогоплательщики
