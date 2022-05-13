Как сократились международные резервы рф за апрель — Finance.ua
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Как сократились международные резервы рф за апрель

Сегодня 03:45Мир
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Как сократились международные резервы рф за апрельКак сократились международные резервы рф за апрель
Международные резервы россии на 1 мая 2022 составили $593 млрд.
Это на 2,2%, или на $13,3 млрд ниже показателя на 1 апреля, сообщает центробанк рф.
По состоянию на 1 апреля резервы составили $606,4 млрд. За март они снизились на $10,7 млрд.
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Как сообщалось, после начала вторжения рф в Украину около $300 млрд золотовалютных резервов россии было заморожено из-за введения антироссийских санкций.
Глава Банка россии Эльвира Набиуллина заявила о намерении обжаловать замораживание активов, — в официальной статистике это замораживание не отражается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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