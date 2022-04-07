Замороженные золотовалютные резервы россии потеряны для нее навсегда — ОП

Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что замороженные золотовалютные резервы россии потеряны для нее навсегда: эти средства, вероятно, пойдут на восстановление Украины.

Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

По его словам, половина резервов, которые были в россии до 24 февраля, а это примерно 325 миллиардов долларов из 650 миллиардов, заморожены в странах США и ЕС.

«Украина ведет активные переговоры о том, чтобы это был первый транш в фонд восстановления нашей страны после войны. Эти средства навсегда утрачены россией», — объяснил Устенко.

Он отметил, что из тех примерно 300 миллиардов долларов, которые остались в россии, половина — это золото.

«Но здесь проблема россии в том, что на золото уже введены санкции. Поэтому единственная возможность для россии как-то продать золото — это продать его внутри своей страны», — добавил эксперт.

Советник президента уверен, что ни одна страна в мире не прикоснется к этому золоту, потому что тогда тоже рискует попасть под санкции. К тому же золото, которое россия хочет продать на внутреннем рынке, не имеет особого спроса. Очевидно, что этого актива тоже не существует.

Остаётся примерно 150 миллиардов долларов, находящихся на счету самого центробанка россии. Но россия большая, и этих средств не хватит ни на что.

По мнению Устенко, единственная возможность, как оккупанты могут использовать эти средства, — это попытка рассчитываться за долги, которые они имеют, и, возможно, закупить критический импорт, например лекарства.

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«Но я не уверен, что именно это они будут делать. Россия будет пытаться сохранить эти средства. Ведь если пойдет уменьшение золотовалютных резервов, то это будет означать резкое проседание рубля. Россия будет «рисовать картинку, что у них все хорошо», — убеждает он.

То есть, по словам Устенко, у россии есть некоторые средства, но они не могут их использовать.

«Я уверен, что центробанк россии это понимает, и они от этого взбешены. Иначе не было бы таких громких заявлений по поводу того, что тот, кто меняет валюту на черном рынке, — предатель страны и должен сесть в тюрьму», — добавил эксперт.

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